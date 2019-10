Velocità superiori a quella della luce potrebbero essere il motivo per cui le esplosioni

Fonte : pantareinews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)permettono viaggi indietro nel tempo? L’anno scorso, dei ricercatori hanno scoperto eventi nell’esplosione di alcuni impulsi di raggi gamma che sembravano ripetersi come se stessero tornando indietro nel tempo. Ora, una nuova ricerca suggerisce una potenziale risposta a ciò che potrebbe causare questo effetto di reversibilità temporale. Se ()L'articoloilper cui ledi raggi gamma sembrano andare indietro nel tempo è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

cinziasams : RT @mediainaf: Raffiche relativistiche dai “T-Rex dei #quasar”: #venti in grado di toccare velocità vertiginose, con punte superiori ai 30m… - ftombesi : RT @mediainaf: Raffiche relativistiche dai “T-Rex dei #quasar”: #venti in grado di toccare velocità vertiginose, con punte superiori ai 30m… - franco_vazza : RT @mediainaf: Raffiche relativistiche dai “T-Rex dei #quasar”: #venti in grado di toccare velocità vertiginose, con punte superiori ai 30m… -