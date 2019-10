Shameless 10 | fiori d’arancio in arrivo? | SPOILER

Fonte : ilnotiziangolo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)10 è ad un mese di distanza circa dal suo debutto e l’interesse dei fan non può che aumentare. Soprattutto perchè rivedremo Mickey di nuovo nel cast, il personaggio interpretato da Noel Fisher. Sappiamo bene quale tipo di attrazione e distruzione ci sia stata in passato con Ian, ma ora le cose andranno diversamente. In10 avremo la possibilità di vederli agire come coppia e puntare dritti verso una domanda esistenziale, oggi come non mai. Glici parlano di matrimonio, ma in che senso?10, i Gallowich verso le nozze? Il ritorno di Cameron Monaghan nei panni di Ian non può che rendere felici tutti gli ammiratori della serie tv. Sapere che al suo fianco rivedremo Fisher e il suo Mickey non può che creare un’eccitazione ancor più grande. In passato li abbiamo visti innamorati, rivali, nemici agguerriti e di nuovo insieme. Una love story ...

