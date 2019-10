Per Zichichi i cambiamenti climatici non dipendono da noi

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il prof. Antonino, nostro celebre concittadino, prende posizione contro l'attuale allarmismo sui, cercando di spiegare che la nostra ragione dovrebbe avere il sopravvento sull'emozione. In seguito al clamore innescato dalle dichiarazioni di Greta Thunberg, moltissimi studenti in tutto il mondo, anche in Italia, hanno dato il via a colorati cortei per protestare contro i governi del mondo, accusati di contribuire al cambiamento in peggio del nostro clima. Bisogna fare una distinzione tra inquinamento e surriscaldamento Come già aveva fatto molte volte in passato, in accordo anche con il suo collega Carlo Rubbia, Nobel per la Fisica, il prof.afferma che non è possibile accostare l'inquinamento al cambiamento climatico in modo diretto, in quanto non ci sono prove scientifiche evidenti che lo dimostrino. Al contrario, perè risaputo che ...

grossivan : 'Il cambiamento climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Non confondiamolo con l'inquinamento' - alfredobianchi : RT @MassimoFamularo: Per bilanciare il pezzo di Zichichi di prima - MaraMiniero : RT @valy_s: #GretaThunberg #Zichichi: “inquinamento e cambiamento climatico sono 2 cose diverse. Il riscaldamento dipende per il 5%dall’uom… -