Orgasmo femminile | scoperti i meccanismi segreti

Fonte : dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’è un grandissimo mistero e la scienza si è interrogata diverse volte sulla sua origine. Tra le ricerche più interessanti al proposito è possibile citarne una recente condotta da team attivi presso le Università di Cincinnati e di Yale. L’ipotesi formulata da queste equipe è stata riassunta in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, la voce ufficiale dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Secondo gli studiosi sopra citati, il piacerepotrebbe essere un espediente dell’evoluzione per favorire l’ovulazione, processo la cui efficienza è cruciale per la riproduzione e, di riflesso, per la sopravvivenza delle specie. Il fenomeno dell’ovulazione durante il rapporto sessuale riguarda diversi animali, tra le quali è possibile ricordare i conigli, i gatti, i furetti e i cammelli. Non avviene però ...

