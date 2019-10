Mappa del sonno | le under 30 dormono di più

Scienza : Mappa della popolazione degli orsi polari dalle tracce del Dna sulla neve : Svelate le tracce di Dna contenute nelle impronte lasciate dagli orsi polari sulla neve per mappare la popolazione. Lo studio è a opera di un gruppo di scienziati svedesi. Si tratta di una tecnica meno invasiva, che permette di tenere conto anche della taglia degli esemplari. Le informazioni genetiche vengono ricavate dai frammenti di pelle e dalle secrezioni degli animali rilasciate sulla neve. La tecnica sperimentale e’ stata messa a ...

La Mappa delle “bombe ecologiche” : oltre sei milioni di italiani in pericolo : In Italia, quasi 6 milioni di persone vivono in aree contaminate classificate come pericolose. Da Nord a Sud tutte le regione (eccetto il Molise) hanno almeno una potenziale “bomba ecologica”. Sono i Siti di interesse nazionale (Sin), territori da bonificare per evitare danni ambientali e sanitari. Un recente studio ne ha analizzati 45 e il risultato è allarmante: un eccesso di tumori, ospedalizzazioni e malformazioni congenite. Negli ultimi 20 ...

Apex Legends : il trailer della Stagione 3 presenta la nuova Mappa "Confini del Mondo" : EA e Respawn Entertainment hanno pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 3 di Apex Legends, Fusione.Il filmato presenta due delle novità più importanti in arrivo nella prossima Stagione, Crypto, la Leggenda già annunciata pochi giorni fa con uno story trailer e in possesso di sorprendenti doti da hacker con cui seminare il panico tra le fila avversarie, e la mappa Confini del Mondo. La nuova arena di Apex Legends è situata a sul pianeta ...

Da Nord a Sud - sia in città che in provincia - goliardici senza bandiere politiche : Mappa del Fridays for Future italiano : “Siamo più di un milione”. Questo è il grido d’esultanza che risuona nelle piazze italiane, da Nord a sud, provincie comprese. Questa volta i giovani manifestanti per il clima non hanno preso d’assalto solo le grandi metropoli italiane, ma sono scesi in piazza anche nei piccoli centri urbani tra cui spiccano Taranto e Potenza. Queste ultime città simboliche in tema ambientale e per ...

Facebook sta creando una Mappa 3D del pianeta per la sua realtà virtuale : Mark Zuckerberg presenta l’Oculus Connect, gli occhiali per la realtà virtuale e aumentata di Facebook (fonte: Facebook) Facebook sta sviluppando un mondo virtuale da sovrapporre a quello reale per far sì che i suoi occhiali per la realtà aumentata interagiscano costantemente con il mondo che circonda i suoi utenti. LiveMaps è il nome del gigantesco progetto di mappatura 3D del mondo, sviluppato dai Facebook Reality Labs e annunciato ...

Domani al via la III edizione di Roma Map Fair – Antiche mappe di Roma e Mappamondi del ‘500 : Roma – Dopo la grande partecipazione in termini di pubblico e di espositori della prime due edizioni, ritorna anche per il 2019 “Roma Map Fair”, la mostra mercato specializzata, dedicata alla cartografia, agli atlanti, ai libri di viaggio ed alla vedutistica nella stampa antica. La III edizione di Roma Map Fair – evento internazionale che vedrà la partecipazione di espositori da tutta Italia, ma anche da Germania, Francia, Cipro, ...

Roma - la Mappa del nuovo potere criminale : La divisione del territorio, quartiere per quartiere. Nelle mani delle famiglie della 'ndrangheta calabrese, dei clan storici della Camorra, dei padrini di Cosa Nostra e dei boss Romani, Casamonica, Fasciani e Spada. Cliccate sui nomi delle zone della città per svelare la geografia di una città colonizzata dalle mafie La morte di Diabolik e quello scambio di case e favori tra Irriducibili e Forza Nuova" Le piazze di spaccio in cui i clan ...

Evento finale Fortnite pronto a sconvolgere la Mappa in vista della stagione 11? : È un Fortnite che si avvia verso la conclusione della decima stagione quello che continua a intrattenere i fan dell’immensa community costruita nel corso degli anni da Epic Games. Come di consueto il sipario che sta per chiudersi sulla stagione corrente vuol dire il possibile arrivo sulla scena di importanti novità per quanto riguarda la mappa di gioco. D'altronde il Battle Royale è riuscito a costruirsi la proprio fama anche grazie all’estremo ...

Il dramma delle donne costrette a fuggire dal Venezuela. Una Mappa : “Le donne venezuelane stanno soffrendo la crisi in maniera più acuta”. A scriverlo nei mesi scorsi in un report dell'Onu, è stata l'alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet che nel dossier ha descritto la questione di genere all'interno della crisi che dal 2013 attanaglia il Venezuela, ormai sull'orlo di una guerra civile. In questi anni i salari minimi sono scesi fino a 2 dollari al mese e il governo non ha risparmiato forti ...

Attenzione alla plastica - ecco la Mappa delle sostanze che possono far male : (foto: Steohab Boehme/EyeEm via Getty Images) L’interesse scientifico, mediatico e del pubblico generale è spesso puntata sulle microplastiche e sul loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Vista la centralità e l’attualità di questo tema è importante anche non dimenticarsi di prestare Attenzione ai potenziali pericoli legati alla plastica, in particolare a com’è fatta. A ricordarcelo, oggi, è un gruppo di ricerca ...

Falsi report sui viadotti dopo il crollo del Ponte Morandi : ecco la Mappa dei ponti sotto indagine : La Procura di Genova e la guardia di Finanza hanno eseguito in varie regioni di Italia un blitz nell’ambito dell’indagine sul cedimento del viadotto di Genova che il 14 agosto del 2018 ha provocato la morte di 43 persone. La nota di Autostrade: «Mai risparmiato su manutenzione»

S-PASS - la più accurata Mappa del cielo radio polarizzato : Si chiama S-PASS, dall’acronimo S-band Polarisation All Sky Survey, ed è la più dettagliata e sensibile mappa in emissione radio polarizzata dell’intero cielo nell’emisfero meridionale mai realizzata. Un progetto ambizioso, che ha richiesto oltre dieci anni di lavoro di gruppo internazionale di astrofisici, guidato da Ettore Carretti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), grazie alle osservazioni condotte con il radio telescopio di ...

Fortnite : una particolare teoria suggerisce che il Razzo lanciato nella Stagione 4 sia responsabile delle modifiche alla Mappa : Durante la Stagione 4 di Fortnite i giocatori hanno assistito ad un particolare evento che ha permesso di lanciare nello spazio del gioco un Razzo. Ad evento finito però e col passare delle stagioni, sembra che questo Razzo abbia ancora un forte impatto, soprattutto sulla mappa del Battle Royale di Epic.C'è chi in tutto questo tempo ha analizzato le modifiche alla mappa e ne ha tratto una curiosa ma valida teoria. L'utente di Reddit Milioraptor ...

Trump e il mistero della Mappa modificata con il pennarello per mostrare di aver ragione sull'uragano Dorian : Un tratto di pennarello nero sulla mappa che descrive la traiettoria di Dorian e una linea curva che estende il cono dell’uragano fino a comprendere uno spicchio dell’Alabama. A tenere in mano il cartello, al termine di un briefing nello Studio Ovale, è Donald Trump, che nel fine settimana in un tweet aveva erroneamente inserito il Cotton State tra quelli che sarebbero stati travolti dal ciclone. Affermazione ...