Intertnet | Casellati | ‘dialogo e condivisione idee contro odio sociale’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Promuovere l’affermazione di una cultura della nonviolenza significa prima di tutto investire nella formazione delle nuove generazioni e in una loro crescita responsabile e consapevole. Perché apprendano il valore di una socialità aperta al dialogo, alladelle, alla comprensione reciproca, al confronto costruttivo, al rispetto delle diversità. Principi da contrapporre ai pericolosi fenomeni di ‘sociale’ o di ‘incitamento all’’, sempre più diffusi nei social media, e per colpire alla radice altre problematiche diffuse sempre più allarmanti”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo ad un convegno a Palazzo Giustiniani in occasione della Giornata internazionale della non violenza.L'articolo, ‘dialogo e ...