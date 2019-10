GRID - prova

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Al booth di Sony presso la Milan Games Week, tra i tanti titoli dare spiccavano indubbiamente FF7 Reamke e Death Stranding, ma c'era anche una serie di postazioni dedicate a, il nuovo gioco di corse di Codemasters in uscita nella prima parte di ottobre su PC, PS4 e Xbox One.è un franchise molto amato dai fan. Il primo capitolo, chiamato proprio, proponeva uno stile di guida a metà tra simulativo e arcade, con un fantastico sistema di danni non solo estetici ed un sistema di aiuti alla guida disattivabili per avvicinarsi maggiormente a un modello di guida più realistico. La formula era poi completata da una serie di vetture, competizioni e circuiti molto varia. I capitoli successivi, come2 e: Autosport hanno sfruttato la scia dell'apprezzato capitolo del 2008, anche se sono stati meno blasonati. E allora Codemasters ria far ripartire il franchise con ...