Cadavere di un neonato trovato in una valigia nel Salernitano - si indaga sulla madre : La scoperta è stata fatta dai carabinieri nell'abitazione di una donna, di 30 anni, di origini moldave, a Vallo della Lucania

Cadavere di un neonato trovato in una valigia. La scoperta a casa di una donna nel Salernitano : Il Cadavere di un neonato è stato ritrovato in una valigia a Vallo della Lucania, nel Salernitano. Il suo corpicino esanime era nascosto vicino a un armadio.Il piccolo era stato dato alla luce da una donna moldava, che lo avrebbe partorito in casa: dopo aver tagliato il cordone ombelicale, avrebbe abbandonato il bambino in casa. La donna, che lavora come badante, ha poi chiamato i soccorsi: è stata trasportata e ricoverata presso ...

Salerno - Cadavere di un neonato trovato in una valigia : la madre si era presentata in ospedale con un’emorragia : Il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato nascosto in una valigia in una casa di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La scoperta è stata fatta dai carabinieri dopo che una donna straniera di 30 anni si era presentata presso l’ospedale “San Luca” della cittadina salernitana con una forte emorragia in corso, facendo insospettire il personale medico che ha subito lanciato l’allarme. Così, i militari hanno ...