Botte e calci a compagna, arrestato

alla, in mezzo alla stazione di Bronzolo, in Alto Adige: un nigeriano è statodai carabinieri, chiamati da alcuni viaggiatori che avevano assistito all' aggressione. L'uomo ha prima picchiato la donna, una connazionale 28enne, fino a farla cadere a terra. Poi ha continuato a colpirla, anche conalla testa, fino all'intervento di una pattuglia dei carabinieri. La giovane è ricoverata in prognosi riservata, all'ospedale di Bolzano.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)