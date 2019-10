Ryanair potrebbe usare i Boeing 737 MAX dal prossimo marzo - ha detto il suo CEO : Michael O’Leary, amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, ha detto che che tra febbraio e marzo 2020 Ryanair potrebbe includere nella sua flotta i Boeing 737 MAX, bloccati a terra dallo scorso marzo dopo due incidenti aerei. Perché i 737 MAX

Boeing non convice le authority - il 737 Max rischia di restare a terra : Il colosso dell’aviazione non ha ancora persuaso le autorità americane e internazionali della validità dei cambiamenti di sicurezza apportati alle sue tecnologie di pilotaggio automatico. I ritardi potrebbero lasciare a terra i velivoli durante l'intera stagione di fine anno

Boeing : United Airlines lascia a terra 737 Max fino al 19 dicembre : Washington, 30 ago. (AdnKronos/Dpa) – La compagnia aerea Usa United Airlines ha comunicato oggi che non farà volare i suoi Boeing Max 737 fino al 19 dicembre, un mese in più del previsto, cosa che comporterà la cancellazione di quasi 4mila voli. La compagnia ha comunicato che cancellerà circa 93 voli al giorno in novembre e circa 96 al giorno in dicembre a causa della proroga dello stop al velivolo. La serie 737 Max è stata lasciata a ...

Boeing è in panne : il caso 737 Max pesa sull’economia Usa : Ci sono voluti 159 giorni per Boeing, quasi sei mesi dal primo disastro aereo in Indonesia del 737 Max 8, prima di ammettere il 5 aprile 2019 che il software della nuova generazione dei suoi aerei di maggior successo aveva un problema. Il problema nel frattempo è diventato uno tsunami

Alcuni piccoli pezzi di un Boeing 787 sono caduti ieri sopra Fiumicino : Nel pomeriggio di ieri nella zona di Fiumicino (Roma) sono caduti piccoli pezzi di un aereo della compagna Norwegian Air: non ci sono feriti, ma ci sono stati danni ai tetti di alcune case e a diverse auto. L’aereo da cui

Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian caduti su Fiumicino : danneggiate alcune auto : Altro che stelle cadenti, nei pressi di Fiumicino è caduto ben altro oggi pomeriggio e fortunatamente, ma solo per un soffio, si sono evitati danni a persone. Un Boeing 787 della compagnia Norwegian con 298 passeggeri a bordo, appena partito dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino e diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza perché perdeva Frammenti, alcuni grandi fino a cinque centimetri che sono arrivati ...

