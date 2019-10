Basket | EuroCup 2019-2020 | esordio vincente per la Virtus Bologna | espugnata Ulm con un

LIVE Basketball Ulm-Virtus Bologna - EuroCup Basket in DIRETTA : ottima Virtus a Ulm - Bologna passa 92-79 in Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE testuale di Ulm-Virtus Bologna si chiude qui. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Davvero buonissima Virtus Bologna all’esordio continentale che vince 79-92 in Germania a Ulm in una partita già molto importante. I giocatori bolognesi sono entrati in partita uno alla volta quando più contava e alla fine hanno vinto la partita da squadra. 79-92 Le ...

LIVE Basketball Ulm-Virtus Bologna - EuroCup Basket in DIRETTA : ottima Virtus a Ulm - Bologna passa 92-79 in Germania : 79-92 Le squadre si scambiano canestri da una parte e dall'altra, valgono per le statistiche ma soprattutto per il divertimento del pubblico. 77-88 Dragic facile, facile in campo aperto. 75-88 RICCI SHOW! Cameriere dal gomito e partito davvero in ghiaccio. 75-86 TRIPLAAA DI RICCI! LA PARTITA E' CHIUSA! Markovic folle anche nella fase difensiva, Ricci con un tiro semplicemente

LIVE Basketball Ulm-Virtus Bologna - EuroCup Basket in DIRETTA : Bologna sotto dopo il primo quarto : 28-29 Markovic continua ad essere una spina nel fianco per Ulm, la sua penetrazione però vale solo 1/2 ai tiri liberi. 28-29 Ricci risponde alla stessa maniera dall'altra parte del campo. Fenomenale il lavoro di Pajola. 28-26 Chi invece continua a fare malissimo è Harvey che questa volta mette una splendida tripla. 25-26 Jerrett e Pajola non si fanno del male. 23-24 Gaines 2/3 alla linea

LIVE Basketball Ulm-Virtus Bologna - EuroCup Basket in DIRETTA : ottimo inizio della Virtus Bologna - ma Ulm rimane attaccata! : 9-10 Fallo semplice 2/2 per Schelling e -1 per Ulm. Fase di stallo, dopo i problemi al cronometro gli arbitri hanno valutato un contatto tra Schelling e Gaines. 7-10 A segno i due liberi per Ulm, -3 per i padroni di casa che stanno lentamente ingranando 3'30" alla fine del primo quarto. Dalla palla persa di Markovic, Ricci è costretto al fallo. Per gli arbitri è addirittura

LIVE Basketball Ulm-Virtus Bologna - EuroCup Basket in DIRETTA : inizia il cammino europeo delle "V" nere : 19.12 Nell'estate è stato portato avanti un mercato di primissimo piano, con la stella assoluta di Milos Teodosic ad illuminarlo del tutto. Tuttavia questa sera il serbo non sarà della partita, ma la squadra di coach Djordjevic non può comunque permettersi scivoloni. 19.09 Dopo aver vinto nella scorsa stagione la Champions League, la Virtus Bologna quest'anno andrà

Ratiopharm Ulm-Virtus Bologna oggi - EuroCup Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Esordio in EuroCup, oggi, per la Virtus Bologna, ancora priva di Milos Teodisic, che affronterà, in trasferta, i tedeschi della Ratiopharm Ulm. Il Team di coach Djordjevic, imbattuto dopo due partite di campionato, vuole continuare a macinare successi. Il sodalizio del Baden-Wurttemberg è un avversario sicuramente insidioso, ma alla portata di Stefan Markovic e compagni. La palla a due è in programma per le 19.30. Per questa gara non è prevista, ...

Brescia-Unics Kazan oggi - EuroCup Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo due vittorie nelle prime due giornate di serie A, con lo splendido successo a Forum contro la corazzata Olimpia Milano, questa sera (2 ottobre) ore 20.30 inizierà il cammino europeo dei ragazzi di coach Esposito. La prima giornata dei gironi di EuroCup 2019-2020, infatti, porterà al Paleonessa l’Unics Kazan, squadra russa di eccellente livello che potrà mettere in seria difficoltà la Leonessa Germani Brescia. Di seguito gli orari ed ...

Basket - Eurocup : esordio amaro per Venezia e Trento. Entrambe le italiane perdono in casa : Inizia nel modo peggiore possibile l’Eurocup per l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento. Le due squadre italiane, Entrambe impegnate in casa contro avversarie molto ostiche quali Partizan Belgrado per i primi e Galatasaray per i secondi, infatti, hanno ambedue perso in seguito a dei finali punto a punto. Umana Reyer Venezia – Partizan Belgrado Partenza lenta per Entrambe le squadre. A 3 minuti dalla fine del primo ...

Basket - Virtus Bologna e Brescia all’esordio - domani - in Eurocup. La presentazione delle due squadre : Inizia domani (mercoledì 2 ottobre) l’avventura della Virtus Bologna e della Leonessa Brescia nella diciottesima edizione dell’Eurocup, secondo trofeo continentale per prestigio. Il sodalizio bolognese dovrà vedersela con i tedeschi della Ratiopharm Ulm. Per la Leonessa, invece, sfida molto complicata con i russi dell’Unics Kazan, squadra che l’anno scorso raggiunse le semifinali e fu estromessa dalla competizione solo ...

Trento-Galatasaray oggi - EuroCup Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia quest’oggi l’EuroCup 2019-2020 per l’Aquila basket Trento, che parte da uno degli ostacoli più complessi di un girone D particolarmente intrigante: il Galatasaray. La formazione turca ha proceduto a effettuare un rinnovamento non di poco conto, cambiando metà roster rispetto allo scorso anno. Per il momento, è anche costretta a sostituire l’ala grande titolare, dal momento che l’infortunio di Marko Arapovic ...

Venezia-Partizan Belgrado oggi - EuroCup Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Stasera alle 20 al Palasport Taliercio di Mestre si gioca la partita tra l’Umana Reyer Venezia e il Partizan Belgrado valida per la prima giornata del girone B di EuroCup 2019-2020. I campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fortitudo Bologna dopo aver vinto con Trieste e dopo aver ceduto a Sassari nella Supercoppa Italiana. Stasera i lagunari iniziano la loro avventura europea ...