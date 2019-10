Barcellona Inter streaming | dove seguire il match gratis | no Rojadirecta

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)- Tutto pronto per il secondo appuntamento in Champions League dell’dopo il primo leggero passo falsa casalingo nella sfida inaugurale. Conte si affiderà al solito 3-5-2, ma come accennato ieri in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Lukaku, fermo ai box per un problema muscolare. Calcio d’inizio ore 21:00, ilsarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali “Sky“. La sfida sarà visibile anche inin maniera gratuita grazie all’applicazione “Sky Go”, scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo., eccoilin diretta tv, noCome detto,trasmesso sui canali “Sky” a partire dalle ore 21:00. Occhi alle mosse di Conte: difesa confermata, dentro Godin, De Vrij e Skriniar, con Candreva e Asamoah sugli ...

Inter : ??? | RIFINITURA Dal Camp Nou ecco le foto dell'allenamento alla vigilia di #BarcellonaInter ?? ??… - Inter : ?? | LAVORI IN CORSO Verso #BarcellonaInter, seduta mattutina per la squadra ?? Qui le foto ??… - SkySport : ? #UltimOra #Inter ? #Lukaku non è partito per #Barcellona ?? Per il belga fastidio al quadricipite #SkyUCL… -