Ardenno | ragazzo di 15 anni muore in un incidente d' auto

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola. Matteo Dei Cas, 15, originario del comune valtellinese di, martedì 1 ottobre era insulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta. Nell'ilè morto sul colpo, mentre la mamma Maria Grazia Pomoli, 52, è in condizioni gravissime all'ospedale di Sondalo. I primi ad aprrendere la notizia sono stati il padre di Matteo, Enrico, e il fratello Francesco.La notizia della morte di Matteo è arrivata subito alla scuola alberghiera "Crotto Caurga" di Chiavenna. Il dirigente scolastico, Massimo Minnai, ha dovuto comunicarlo ai compagni di classe: "Mi è toccato il terribile compito di comunicare ai compagni di Matteo dell'avvenuta tragedia. Matteo ...

