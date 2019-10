Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Credo in una scuola laica”. Ha sto moltel’esternazione durante la trasmissione Un giorno da Pecora del neoministro dell’Istruzione Lorenzoche ha ripreso l’annosa questione delnelle, sostenendo che “le scuole debbano permettere a tutte le culture di esprimersi, senza esporre un simbolo in particolare”. “Ilrappresenta la nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, guai a chi lo tocca” ha ribattuto prontamente Matteo Salvini durante un comizio ad Attagliano, in provincia di Terni. Un commento che è stato accolto dall’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi che giudica “un errore togliere ildelle nostre scuole”; ma è proprio Salvini la motivazione per cui questo simbolo non deve scomparire: ...

Andrea46903423 : @cucciolissimo @matteosalvinimi @Noiconsalvini Continua col tuo pensiero..mi parli di dati??e quelli degli sbarchi,… - FirmatoMorgan : RT @boni_castellane: Se togliere il Crocifisso dalla scuole 'è un favore a Salvini', come dice un vescovo, significa che Salvini difende il… - HuffPostItalia : 'Togliamo il crocifisso dalle aule'. Polemiche dopo l'uscita di Fioramonti -