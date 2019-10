Santanchè | “Pagare con carta è una fregatura | non voglio che mio marito sappia come

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) Per la deputata di FdI Daniela Santachè pagare conelettronica non è la stessa cosa di pagare in contanti. E spiega così il motivo a Tagadà su La7: "Ognuno di noi ha una privacy: se io nonmoltissime donne, far sapere a mio figlio o miotutte le mie cose, perché tutti devono sapere tutto di me?".

