Primo sì alla Camera al taglio dei parlamentari La mini-riforma in 5 punti

CODE4FUTURE – A Roma il Primo evento dedicato alla diffusione dell’Open Innovation | 8-9 novembre 2019 : Roma – Arriva a Roma CODE4FUTURE, il primo festival organizzato a Roma con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’Open Innovation e della formazione dei professionisti che guidano le imprese di oggi e di domani nell’implementazione dei processi di Digital Transformation. La manifestazione sarà focalizzata su una nuova scrittura dell’innovazione: due giorni dedicati a speech con i personaggi più influenti ...

Quello (non) scritto dalla De Lellis e oggi Primo in classifica è un libro o cosa? : “Pronto? Mi chiamo Pinco De Pallis e sto cercando un ghostwir… ghostwrip… un ghostwinder, no. Un…” “Aspetti, aspetti, forse ho capito, le vengo in aiuto. Non è che starebbe cercando per caso un ghostwriter?” “Ecco! Proprio Quello! Ho trovato il sito e ho letto che fate questa cosa…” “Bè, ha cercato nel posto giusto: sta parlando con un ghostwriter. Mi dica come posso aiutarla signor De ...

Francia - Primo via libera dei deputati alla procreazione assistita anche per donne single o coppie lesbiche : I deputati francesi hanno dato il primo via libera all’apertura della procreazione medicalmente assistita (Pma), a tutte le donne, incluse single o coppie lesbiche. Oggetto di un acceso dibattito da mercoledì scorso, l’articolo 1 del vasto progetto di legge sulla bioetica, che riguarda appunto la Pma, è stato adottato con 55 voti a favore, 17 contrari e 3 astenuti, in attesa del voto sull’intero pacchetto legislativo previsto per il ...

Atletica - Mondiali 2019 : le gare di oggi. Primo titolo dalla maratona - batterie dei 100 maschili e tante qualificazioni : Oggi incominciano i Mondiali 2019 di Atletica leggera, si parte sotto il caldo rovente di Doha (Qatar) per una prima giornata che assegnerà un solo titolo cioè quello della maratona femminile. La gara scatterà alle ore 23.59 locali (in Italia siamo un’ora indietro), si correrà dunque nel cuore della notte proprio per trovare delle temperature più clementi per le atlete, ma il rischio di un’afa terribile anche a mezzanotte è concreto: ...

Stazione Spaziale : la Soyuz attracca alla ISS - a bordo il Primo astronauta degli Emirati Arabi : Dopo 6 ore di viaggio e 4 orbite, la navetta russa Soyuz ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi, Hazzaa Ali Almansoori, il russo Oleg Skripochka e un’altra astronauta al primo volo, Jessica Meir. La navetta si è agganciata al modulo russo Zvezda della Stazione orbitale: è stata la missione finale partita dalla piattaforma di lancio n° 1, la stessa dalla quale nel 1961 era ...

Tre membri della famiglia Spada di Ostia sono stati condannati all’ergastolo in Primo grado dalla Corte d’Assise di Roma : La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo in primo grado Carmine Spada, Roberto Spada e Ottavio Spada e ha riconosciuto come associazione mafiosa la famiglia di cui fanno parte, il cosiddetto “clan Spada” di Ostia, i cui componenti in passato erano stati

Direzione Pd - Zingaretti apre la fase post-Renzi. Primo passo : allargamento della segreteria a Lotti e Guerini : Definirli scossi potrebbe risultare riduttivo. “Che dire? In Direzione non c’era certamente un clima pirotecnico”, un esponente del Pd al termine della riunione scherza così per dare l’idea di quanto i dirigenti dem siano ancora sotto botta in seguito alla scissione renziana. In fondo quella di oggi è stata la prima riunione dopo la nascita del governo giallorosso e la prima senza Matteo Renzi. È ...

San Marino come Amsterdam? Primo sì alla cannabis ricreativa : Coltivare, lavorare, vendere e consumare la pianta a scopo ludico "come nei coffeshop olandesi": approvata un'istanza, ma l'iter potrebbe durare altri sei mesi

Brescia - Corini alla vigilia : “Balotelli dal Primo minuto?” - ecco la sua risposta : Il Brescia ha sbancato Udine dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Bologna. Le Rondinelle attendono domani al Rigamonti la Juventus, tra le file dei lombardi c’è il possibile esordio di Mario Balotelli dopo la squalifica. E’ proprio di lui che il tecnico Corini ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Mario dal primo minuto? Devo valutare attentamente e lo farò fino all’ultimo. Devo ...

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il Primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

Moto3 - Risultato GP Aragon 2019 : Canet trionfa in solitaria - Primo podio stagionale per Dennis Foggia. Dalla Porta 11° - leader del Mondiale : Il GP di Aragon 2019 della Moto3 ha visto un dominio totale dello spagnolo Aron Canet che con la sua KTM, dopo aver conquistato con margine le qualifiche ieri, è riuscito ad imporre il proprio passo anche in gara. Fin dai primi giri l’iberico si è mostrato inattaccabile e al settimo giro un allungo decisivo gli ha permesso di scappare e cominciare la sua cavalcata solitaria terminata con quattro secondi e mezzo di vantaggio. Alle sue ...

Primoz Roglic - i dati della potenza evidenziano il miglioramento dal Giro alla Vuelta : Primoz Roglic ha concluso la Vuelta Espana da padrone assoluto. Il corridore sloveno ha conquistato il suo primo grande Giro, sigillando una stagione da incorniciare che lo ha visto tra i protagonisti anche nelle prime competizioni dell'anno e al Giro d'Italia. Tra la corsa rosa - conclusa al terzo posto - e la vittoriosa Vuelta, il capitano della Jumbo-Visma ha fatto un ulteriore salto di qualità, dimostrandosi più continuo soprattutto nella ...

Nintendo Switch Lite - ad un Primo contatto rivela maggiore portabilità ma anche schermo e batterie migliorate rispetto alla console standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...