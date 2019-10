Previsioni astrali 1^ settimana di ottobre | bene Pesci | Ariete | Gemelli e Scorpione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Lezodiacali della primadi2019 (in particolare da martedì 1 fino a domenica 6) annunciano una rosea situazione astrale per i segni zodiacali di, molto favoriti in amore e negli affari. Anche per ie il'aspetto sentimentale sarà una componente fondamentale in questi sette giorni. Lezodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): non illudetevi che tutte le amicizie, anche le più vecchie e sincere, possano durare per sempre. Talvolta anche esse sono fondate solo sull'utilità e sul tornaconto personale. Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): alternerete momenti di felicità ad attimi di tristezza. Si tratta di una fase passeggera di transizione che passerà a partire dalla prossima....

Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - zazoomblog : Previsioni astrali di giovedì 3 ottobre: sorprese per Vergine novità per Cancro e Ariete - #Previsioni #astrali… - zazoomblog : Previsioni astrali di martedì 1ottobre: ottimo inizio mese per Cancro Pesci e Toro - #Previsioni #astrali #martedì -