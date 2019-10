Perde braccia | gambe e una parte del naso a causa di una leccata del suo cane L’esperto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Al posto dellaGreg ha due protesi di metallo e le mani sono due uncini prensili con cui riesce a impugnare e manovrare una forchetta, non ha più lee unadel suonon c’è più. Oggi Greg Manteufel è vivo, un anno fa, invece, stava per morire adi unadel suo. Ellie, il suo cucciolo di pitbull, gli ha trasmesso il capnocytophaga, un batterio che si trova comunemente nella saliva di animali domestici come cani e gatti e che, generalmente, è innocuo. Invece lo scorso anno Gregg è entrato praticamente per la prima volta nella sua vita in ospedale. In quel periodo le cose per Greg stavano andando bene, il lavoro come pittore dava soddisfazioni e il figlio Mike perseguiva i suoi studi senza difficoltà. A giugno ha cominciato ad avere febbre, vomito e diarrea e l’autodiagnosi di influenza non convinceva la moglie Dawn. Insieme ai sintomi, poi, si ...

