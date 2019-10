Operaio morto, sciopero a Fca Cassino

"Non si può e non si deve morire durante il lavoro". Così i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno indetto unodi 8 ore su tutti e tre i turni dopo l'incidente mortale avvenuto nella notte nello stabilimento Fca di, in cui èunquarantenne. Loè stato promosso d'intesa con le Rsa dello stabilimento. La salute e la sicurezza sul lavoro sono "un requisito e un diritto imprescindibili", affermano i sindacati che esprimono "cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima".(Di martedì 1 ottobre 2019)