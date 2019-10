Ombre americane

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Preparata prima dell’estate, la visita di Mike Pompeo a Roma si tinge di giallo fin dal mattino, preceduta da due articoli del Washington Post e del New York Times che chiamano in causa i Servizi italiani addirittura nel Russiagate per cui i Dem americani hanno chiesto l’impeachment contro Donald Trump. Una spy-story in piena regola, che i due quotidiani statunitensi chiamano ‘Spygate’. Ma non sembra roba leggera da film di 007, a giudicare anche dalla coltre di silenzio da parte delle istituzioni e dei partiti italiani che, di fronte ai dubbi e agli interrogativi sollevati, hanno preferito non proferire verbo.Il segretario di Stato Usa Pompeo ha avuto colloqui con il capo dello Stato Sergio Mattarella e con il premier Giuseppe Conte. Domani l’incontro con il suo omologo italiano, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nessuna delle forze politiche ha ...

bator2013 : @LaStampa queste 'ombre russe e cinesi' sono NULLA in confronto alle ingerenze americane nella nostra politica. -