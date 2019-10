Manila Gorio e Chando paparazzati a cena insieme | poi lui litiga con il fotografo

Manila Gorio a Pomeriggio 5 contro Chando : “Mi ha ferita moltissimo” : Pomeriggio 5: Manila Gorio e Chando Erik Luna non stanno più insieme Ormai non è una novità: Manila Gorio e Chando Erik Luna non stanno più insieme. I due si sono lasciati dopo una relazione intensa, nata sotto l’occhio del ciclone per via della passata relazione tra Chando e l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares. Di […] L'articolo Manila Gorio a Pomeriggio 5 contro Chando : “Mi ha ferita moltissimo” proviene da ...

Manila Gorio/ "Chando Luna? Sono stata raggirata! E Giacomo Urtis..." - Pomeriggio 5 - : Manila Gorio a Pomeriggio 5 per raccontare la sua verità sulla rottura con Chando Luna. " Sono stata raggirata". E ne ha anche per Giacomo Urtis...

La trans Manila Gorio e il modello Chando Erik Luna travolti dalla passione in barca : Paparazzati nell’azzurro mare delle Baleari, travolti dalla passione. La coppia si lascia andare in modo disinibito... languidi baci e carezze preliminari si trasformano ben presto in scene molto hot, in cui lei si spoglia e la timidezza non sembra sapere cosa sia. Dopo mesi travagliati e tradimenti, i telespettatori italiani hanno potuto seguire la storia sia in tv nel salotto di Barbara d’Urso sia attraverso puntuali “storie” su Instagram, ...