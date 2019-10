Il teaser di Stranger Things 4 mostra un personaggio importante nel Sottosopra? Dite

Stranger Things 4 - Netflix pubblica il teaser ufficiale : 'Non siamo più a Hawkins' : È arrivato poche ore fa da Netflix l'annuncio ufficiale del rinnovo di Stranger Things per una quarta stagione con un teaser che mostra il logo della serie con il numero quattro accompagnato in sottofondo dall'ormai celebre main theme e da rumori inquietanti. Non c'erano dubbi sull'imminente notizia, ma un annuncio ufficiale è qualcosa di più concreto. Il video conferma un'altra quasi certezza sul luogo in cui si svolgeranno le vicende della ...

Stranger Things 4 si farà - l'annuncio di Netflix con un teaser (Video) : "Non siamo più a Hawkins". Cinque parole che in pochi secondi hanno scatenato teorie ed ipotesi: tanto basta, per una serie fenomeno come Stranger Things, il cui rinnovo per una quarta stagione (assolutamente non una sorpresa, ma non ancora annunciata, come nello stile di Netflix) è stato confermato quest'oggi con un teaser che ci fa immergere nuovamente nelle atmosfere del Sottosopra.Come potete vedere nel video in alto, il logo della serie, ...