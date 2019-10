Il cibo che rende felici | gli alimenti che non devono mancare a tavola

Lea Michele : «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo» : Lea Michele: «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»Lea Michele: «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»Lea Michele: «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»Lea Michele: «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»Lea Michele: «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»Lea ...

cibo - se l'etichetta è "opaca" c'è qualcosa che non va : Arrivano nei prossimi giorni in mille piazze d'Italia gli "etichetta days" per salvare il vero Cibo 100 per cento italiano...

Larve e vermi nel cibo dei bimbi a scuola - scoppia il caso mense scolastiche a Verona : Dopo le prime segnalazioni in tre scuole, un altro caso ha messo in alare genitori e amministrazione locale visto che il servizio mensa nei vari istituti interessati è svolto dalla stessa ditta. Nelle scorse ore i tecnici dell'azienda sanitaria locale si sono presentati nell'istituto per le verifiche del caso.Continua a leggere

Too good to go - boom dell'app che salva il cibo invenduto di ristoranti e negozi : Ogni anno in Italia lo spreco alimentare ammonta a 15 miliardi di euro: come se buttassimo 500 euro di cibo al secondo. E nasce proprio per sensibilizzare i consumatori contro lo spreco di cibo...

Mediterraneo - reperti svelano che l'uomo navigava per cibo 8600 anni fa : In una grotta di Marettimo, nelle isole Egadi, in Sicilia, sono stati rinvenuti resti di un pasto - una mandibola di cervo e vari...

A Milano nasce il campus per le startup che innovano il cibo : Talent Garden Isola Si chiama Isola, come il quartiere in cui si trova, ma lo scopo del terzo campus Talent Garden inaugurato a Milano è invece creare ponti e connessioni fra startup e grandi aziende per l’innovazione nel settore del cibo. Presentato dall’amministratore delegato e cofondatore Davide Dattoli, affiancato dall’advisory board composto dai rappresentanti di 10 aziende partner del progetto, il nuovo spazio ha ...

Foggia - volontari distribuiscono cibo e coperte ai clochard in stazione : multati dalla polizia ferroviaria perché senza biglietto : Erano sulle banchine della stazione di Foggia per assistere i senzatetto. Latte caldo, biscotti e coperte per i clochard sono costati una multa di 16,67 euro ai volontari dell’associazione Fratelli della stazione perché erano lì senza biglietto. La fredda formula usata sul modulo della multa è: “Privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ...

Dopo 13 anni di attesa - arriva la conferma : non è il cibo che fa ingrassare di più in età avanzata : A quanti è capitato di ingrassare con più facilità con il trascorrere del tempo e di dare la colpa all’età? La scienza, di recente, ha fornito una risposta a tutti i dubbi che attanagliano le conosciutissime “maniglie dell’amore” in età avanzata. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Grazie a questa ricerca è stato possibile evidenziare quanto sia importante tenere sotto controllo il peso, in quanto ...

Portapranzo elettrici : come avere cibo caldo e gustoso anche quando si pranza fuori casa : pranzare in ufficio o a scuola spinge a portare con noi pranzi freddi e a volte un po’ tristi. Con lo scaldavivande...

La Danimarca ha vietato l’impiego di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei contenitori per il cibo : Lunedì la Danimarca è diventato il primo paese a vietare l’uso di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per la fabbricazione di contenitori alimentari; il divieto entrerà in vigore nel luglio del 2020. I PFAS sono composti chimici utilizzati per rendere le superfici impermeabili

Diete per dimagrire ipocaloriche e monocibo : dieta del riso e dieta del panino : Diete per dimagrire ipocaloriche e monocibo: dieta del riso e dieta del panino. Sono Diete dimagranti spesso sconsigliate per lungo tempo

Mancheranno cibo - medicine e benzina. Il rapporto del governo di Londra sulle conseguenze del No Deal : File interminabili di camion ai porti francesi, carenza di medicinali, di cibo e di carburanti, confine ‘duro’ fra le Irlande del Nord e del Sud: sono gli scenari a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovesse lasciare l’Unione europea senza alcun accordo, stando a dei documenti segreti di cui è entrato in possesso il Sunday Times, che ne pubblica il contenuto in ...

Lukaku - che fatica con Conte : “all’Inter allenamenti più duri che in Inghilterra. cibo italiano? Solo insalata…” : Lukaku lavora duro con il metodo Conte: allenamenti più tosti che in Inghilterra e Cibo salutare, niente sgarri. Il belga ci scherza su, ma che fatica allenamenti duri e niente sgarri sul Cibo, nonostante le leccornie italiane. È questo il diktat che Antonio Conte ha imposto ai suoi giocatori in vista dell’inizio della Serie A. Nessuno escluso, nemmeno il nuovo arrivato Lukaku. L’ex Manchester United è apparso piuttosto ...

Rimini - controlli a tappeto dei Nas : hotel e ristoranti chiusi perché avevano cibo scaduto : Strutture ricettive e ristoranti della provincia di Rimini sono stati chiusi in seguito a una serie di controlli dei Nas effettuati nelle ultime settimane.Continua a leggere