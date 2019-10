I videogiochi in uscita ad ottobre 2019 da comprare | i migliori per console e PC

videogiochi in uscita fine 2019 - i titoli più importanti. : Dopo un’estate soddisfacente, grazie all’uscita di titoli come Control, Man of Medan, Remnant:From the Ashes, Blair Witch e World of Warcraft Classic, ci addentriamo dunque nell’ultima parte di questo 2019 videoludico che si prospetta ricco di uscite, tra Videogiochi e console. Cerchiamo quindi di stilare un elenco di tutte le uscite in ordine cronologico. Videogiochi in uscita a Settembre 2019 Il mese di transizione tra ...