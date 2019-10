CorSport | Ancelotti scuote il Napoli | “è calata la tensione | non accada mai più”

CorSport : e se fossero le rivoluzioni di Ancelotti a togliere al Napoli sicurezza e fiducia? : Dopo il brutto mercoledì contro il Cagliari l’importante, per il Napoli di Ancelotti, era vincere e la vittoria è arrivata. La sconfitta infrasettimanale aveva creato non pochi malumori, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. Era fondamentale uscirne subito. Il Napoli ha vinto, ma con tanta sofferenza e anche parecchi rischi. “E allora: come ci si può fidare d’una squadra che mette in riga il Liverpool boss d’Europa, poi si rompe la ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

CorSport : il Napoli di Ancelotti unisce e non divide : Certo che il cambiare 7-8 elementi della squadra ad ogni partita può apparire eccessivo, persino smargiasso, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport, ma se va bene e si vince Ancelotti è un grande e in questo modo è in grado di valorizzare l’intera rosa a disposizione. Si cerca di dare un’impronta differente al nostro campionato, di imprimere al nostro calcio una mentalità nuova e don Carlo è tra questi. Tra coloro che ...

CorSport : Fabian Ruiz - giocatore universale grazie ad Ancelotti : Sul Corriere dello Sport l’elogio di Fabian Ruiz, giocatore diventato universale grazie ad Ancelotti. Costato 30 milioni, è un colpo straordinario messo a segno da Napoli, che adesso può schierarlo in qualsiasi posizione. Il mister gli cambia collocazione anche nella stessa partita e lui non delude mai. In Spagna lo avevano sotto al naso e invece lo hanno scoperto da quando indossa la maglia azzurra. Lo spagnolo è un’intuizione della premiata ...

CorSport : Napoli - 11 reti in 4 giornate. Una media di 2 - 75 reti a partita. Merito del modulo di Ancelotti : In 4 gare disputate finora, il Napoli ha già segnato 11 gol. Vuol dire una media di 2,75 reti a partita, scrive il Corriere dello Sport. A segnare sono stati in 7. Un gol Manolas e uno Di Lorenzo, entrambi difensori. Due gol Insigne, uno Callejon e quattro Mertens. Una rete Lozano e una Llorente, i nuovi arrivati in attacco. 629 gol in 6 stagioni Dal 2013, primo anno di Rafa Benitez, il Napoli ha segnato, compresi gli ultimi 11, 629 gol. Sono ...

CorSport : Ancelotti sceglie due giganti in attacco - Milik e Llorente : Contro il Lecce Ancelotti decide di schierare un attacco di giganti. Per il Corriere dello Sport la scelta del tecnico azzurro Ancelotti ricadrà sulle due torri: Milik e Llorente. Nella ripresa potrebbero invece subentrare, portando un po’ di freschezza in campo, Lozano o Mertens. Questa la formazione ipotizzata dal quotidiano sportivo. Tra i pali assisteremo al ritorno di Ospina. A proteggere la sua porta ci saranno Maksimovic e Koulibaly ...

CorSport : Ancelotti oltre i moduli. Ai suoi chiede adattabilità - duttilità e qualità : Sul Corriere dello Sport, Francesco Marolda definisce Ancelotti “l’evoluzionista, l’antropologo del pallone”. Dopo aver visto Napoli-Liverpool, scrive, risulta evidente che il mister si sia messo in testa di “mettere il Napoli sulla via del cambiamento in atto nel pallone”. L’Italia è stata finora la patria del tatticismo, ma “il calcio propositivo, quello dei gol, sta prendendo il sopravvento su quello tirchio, come dimostrano i sempre ...

CorSport : Napoli-Sampdoria - Ancelotti sceglie Younes per la fascia sinistra : Le emergenze nello spogliatoio del Napoli stanno facendo ragionare Ancelotti, ma senza ansie. Il primo rebus da risolvere, secondo il Corriere dello Sport, è la formazione con cui affrontare la Sampdoria. Perché c’è ancora tempo fino a martedì e sia Insigne che Milik stanno dando buone risposte e potrebbero essere a disposizione, così come Lozano che avrà superato il jet lag del rientro dal Messico. Contro i blucerchiati sarà la volta di ...

CorSport : per Sampdoria e Liverpool Ancelotti riparte dal 4-4-2 : Nel Napoli iniziano a rientrare i giocatori impegnati nelle nazionali. Si sono uniti al gruppo Meret, Fabian Ruiz e Manolas. Arriveranno Mario Rui, Hysaj, Mertens, Elmas, Gaetano, Zielinski e Maksimovic. Resteranno ancora lontani solo i sudamericani. Mentre Milik e Tonelli sono ancora impegnati con il differenziato. Ma ora Ancelotti può iniziare a ragionare sulle formazioni da mettere in campo tra Sampdoria e Liverpool. Si ripartirà dal 4-4-2, ...

CorSport : Ancelotti studia la posizione per Fabian Ruiz : Manca poco per il ritorno in campo delle squadra. Il Napoli deve affrontare la Sampdoria per il ritorno in campo al San Paolo, e dopo sarà il turno del Liverpool in Champions Ancelotti deve ancora sciogliere il nodo di chi scenderà in campo per giocare titolare dal momento che ci sono i punti fermi degli infortunati Milik e Insigne. Da tener presenta anche il ritardo di forma di Koulibaly e Allan. Ma la novità secondo il Corriere dello Sport è ...

CorSport : 7 attaccanti per 4 maglie. Chi sceglierà Ancelotti per Samp e Liverpool? : Sul Corriere dello Sport le possibili scelte di Ancelotti per la doppia sfida ravvicinata di Sampdoria e Liverpool. Sono sette gli attaccanti in ballo e di tutti i tipi. Tante le alternative tecniche e anche le condizioni fisiche. Ci sono state le nazionali e c’è da considerare la stanchezza e i fusi orari. Mertens è pronto. Conosce gli schemi di Ancelotti a memoria, e non essendoci Milik per infortunio è praticamente il centravanti del Napoli, ...

CorSport : tutti sbagliano - ma spetta ad Ancelotti evitare che gli errori di Koulibaly diventino un caso : Koulibaly e l’autogol contro la Juventus e le sue prestazioni negative nelle prime due giornate di campionato non sono ancora un caso, scrive il Corriere dello Sport, ma fanno rumore. Un po’ sfasato, fuori posizione e stranamente impreciso in queste due prime gare, ma capita e non c’è da farne drammi, eppure erano anni, diciamo dalla prima stagione con Benitez datata 2014-15, che Koulibaly non inciampava in una serie ravvicinata così ...

CorSport : Llorente - la carta in più per Ancelotti : Uno come Llorente il Napoli non lo ha mai avuto, scrive il Corriere dello Sport. Un fisico bestiale, come i centravanti di altri tempi. Esperienza da vendere. Un giocatore che può “sconfiggere la disperazione”. Qualcuno a cui aggrapparsi “nei roventi finali da ‘dentro o fuori'”, da utilizzare “contro le difese schierate ed arroccate”. Un curriculum di tutto rispetto, il suo e la disponibilità a sedersi ...

CorSport : Juve-Napoli - Ancelotti sceglie il 4-2-3-1. Lozano parte in panchina : Niente 4-3-3 come prospettato alla vigilia da molti che speravano nella controrivoluzione per il big match contro la Juve. Sarà il 4-2-3-1 il modulo che metterà in campo questa sera Ancelotti. Difesa come da pronostico con Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic che difenderanno la porta custodita da Meret. Non sarà titolare invece Elmas che tanto aveva colpito nei minuti finali di Firenze e che avrebbe potuto dare al centrocampo del Napoli ...