Conte | dopo stop aumento Iva non ci fermiamo affatto

Def : Conte - ‘dopo stop aumento Iva non ci fermeremo - obiettivi ambiziosi’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo è ambizioso. Abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare l’interesse degli italiani. E’ chiaro che la sterilizzazione dell’Iva era il fatto più impressionante, che attirava maggiormente l’attenzione. Ma una volta trovate le risorse che evitano l’incremento dell’Iva, cioè della tassazione sui consumi, non ci fermiamo affatto ...

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Tornati alla doppietta dopo gare difficili - Contento del secondo posto” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata a Sochi. Il pilota della Mercedes, scattato dalla quarta posizione, è riuscito a risalire la china approfittando del problema tecnico di Sebastian Vettel e lasciandosi alle spalle Charles Leclerc che si è tenuto dietro con grande caparbietà nel finale. Il finlandese ha analizzato la sua gara poco prima di salire sul podio: “La ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : De Geus e Le Coq i leader dopo le qualifiche. Maggetti e Speciale si Contendono il podio - Benedetti in Top 10 tra gli uomini : Sul Lago di Garda si è conclusa oggi la seconda giornata dei Mondiali di Vela RS:X 2019, evento molto importante in quanto una delle ultime possibilità per alcune nazioni e atleti di staccare un biglietto per le olimpiadi di Tokyo 2020. A Torbole (TN) si sono concluse le qualificazioni e domani e venerdì la metà delle flotte regaterà in gold fleet e l’altra in silver fleet. La giornata è iniziata molto presto, alle 8:15, in quanto le ...

Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il vertice per il clima all'Onu : Che fosse tutto un magna magna lo sapevamo già. E che la sete di potere andasse di pari passo con la fame in senso stretto era piuttosto risaputo. Ma che l' uomo che aveva provato a divorarsi il vicepremier in un discorso infuocato in Parlamento, come il Conte Ugolino coi suoi figli, ora ne scimmiot

Luiss - Marco Gervasoni licenziato dopo il tweet sulla Rackete : l'annuncio dopo il Conte-bis : C' era una volta, tanti anni fa, la facoltà di Scienze politiche della Luiss. Nella quale il sociologo socialista Luciano Pellicani, uno che saliva sul palco delle convention uliviste, scambiava aule e studenti con l' economista liberista Antonio Martino, tessera numero 2 di Forza Italia. Un' altra

Migranti - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

Egitto - ondata di arresti dopo le proteste : Al Sisi mette in cella gli avvocati. Venerdì nuova Contestazione : “Occupiamo piazza Tahrir” : Repressione in un drammatico “uno-due”. Il governo del Cairo ha prima prodotto una marea di fermi e arresti dopo le prime, spontanee manifestazioni di protesta iniziate Venerdì scorso nella capitale e in altre città dell’Egitto. Ha poi concluso l’opera: al di là delle più elementari norme democratiche il regime guidato da Abdel Fattah al-Sisi, dopo i manifestanti ha pensato bene di togliere la libertà anche ai legali. Diversi gli avvocati ...

Multa ZTL Milano 2019 : quanto costa - dopo quanto tempo arriva - info Contestazione : Se da poco avete preso una Multa ZTL a Milano e volete conoscere le modalità per provvederne al pagamento o alla sua contestazione, siete atterrati nel posto giusto. Le zone a traffico limitato del capoluogo lombardo sono una bella sfida per tutti gli abitanti di una delle città più efficienti, in termini di servizi per il cittadino. Ed oggi siamo qui per fornire qualche indicazione utile per provvedere alla contravvenzione presa. Per garantire ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in carcere”. Dopo gli stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

Formula 1 – Vettel non sta nella pelle - Leclerc leggermente deluso e Verstappen Contento : le parole dei top-3 dopo il Gp di Singapore : Le parole dei primi tre classificati nel Gran Premio di Singapore nel parco chiuso, animi contrastanti tra Vettel e Leclerc La doppietta in casa Ferrari mancava da due anni, dal Gran Premio d’Ungheria del 2017, un digiuno concluso oggi a Singapore da Vettel e Leclerc, riusciti a chiudere davanti a tutti la gara asiatica. Lapresse Un successo voluto e conquistato da Sebastian Vettel, che non saliva sul gradino più alto del podio da ...

Inter - Conte avrebbe strigliato i suoi dopo il pari in Champions League : Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa dopo il successo contro l'Udinese settimana scorsa era stato chiaro. Abbassare gli entusiasmi e volare bassi, visto che al primo passo falso qualcuno subito parlerà di crisi criticando aspramente la squadra nerazzurra. Ed è proprio quello che è successo dopo il pari Interno all'esordio stagionale in Champions League contro lo Slavia Praga, con la gara terminata poi sull'1-1. Tante le ...