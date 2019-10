Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) (AdnKronos) – Insieme ad Axa, primo brand assicurativo al mondo per il 10° anno consecutivo,continuerà a investire nel servizio al cliente, accelerando lo sviluppo di soluzioni digitali che, in coerenza con la strategia del gruppo Axa, diano ai clienti risposte pratiche e concrete in particolare nell’ambito degli ecosistemi del mobility, del salute e del living.inoltre punterà sulle partnership per rafforzare la propria presenza sul mercato e raggiungere un numero più ampio di clienti.Con l’ingresso dinel perimetro di Axa Italia, commenta il Ceo di Axa Italia, Patrick Cohen, “si aggiunge un ulteriore tassello della nostra crescita e del nostro consolidamento come protagonisti del mercato italiano. Quest’integrazione rafforza uno dei pilastri della nostra strategia, che punta ad offrire un’esperienza cliente sempre più ...

laleggepertutti : Axa: nasce Quixa Assicurazioni, l'ad sarà Martiello (2) - - laleggepertutti : Axa: nasce Quixa Assicurazioni, l'ad sarà Martiello - -