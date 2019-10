Auto epoca Ragusa | la Jeep Willys della Polizia la più interessante

Automobilismo : a Vicenza domenica l'Historic Day - in mostra 300 Auto d'epoca : Vicenza, 27 set. (AdnKronos) - In occasione della Giornata nazionale del veicolo d'epoca organizzata dall'automotoclub storico italiano (Asi) con raduni, esposizioni, mostre e convegni su auto e moto storiche in moltissime città e borghi italiani, domenica 29 settembre, dalle 11 alle 17, nelle piazz

Automobilismo : a Vicenza domenica l'Historic Day - in mostra 300 Auto d'epoca (2) : (AdnKronos) - "L'evento prenderà il via da un luogo simbolico quale Campo Marzo dove, tradizionalmente, si trova l'ammassamento delle auto in occasione del Rally storico Campagnolo che abbiamo riportato a Vicenza quest'anno. Da lì i veicoli raggiungeranno tutte le piazze, tra cui piazza dei Signori

Campidoglio : strade Roma invase da Ferrari - Auto d’epoca sfilano da 20 a 22 settembre : Roma – Sono arrivate a Roma ottantacinque Ferrari d’epoca per la terza edizione della “Cavalcade Classiche”, l’evento internazionale che porta collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle eccellenze italiane. Da oggi fino al 22 settembre protagoniste assolute della manifestazione, che per la prima volta fa tappa nella Capitale, le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale, fra le ...

Padre e figlia morti in incidente - Auto d’epoca in fiamme dopo tamponamento : Un papà e la sua bimba di sei anni sono morti, domenica mattina poco prima delle 9, in una Mini Cooper che ha preso fuoco. Giuseppe Pennacchio, 42 anni, e la figlia Nicole, erano in una utilitaria d’epoca quando è avvenuto un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo. L’uomo e la piccola sono rimasti intrappolati nell’auto che ha preso fuoco dopo un tamponamento con una Toyota Verso guidata da un uomo di 55 anni ora ricoverato ...