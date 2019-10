ATP Tokyo – Esordio easy per Djokovic | Popyrin liquidato in due set

ATP Tokyo – Sonego eliminato ai sedicesimi : Chung si impone in rimonta al terzo set : Lorenzo Sonego eliminato ai sedicesimi di Tokyo: il tennista italiano subisce la rimonta di Hyeon Chung e crolla al terzo set Disco rosso per Lorenzo Sonego ai sedicesimi dell’ATP di Tokyo. Il tennista italiano, numero 54 al mondo, è stato sconfitto dal koreano Hyeon Chung, sfortunato talentino next-gen scivolato in 143ª posizione dopo diversi mesi d’assenza dal circuito. Sonego ha vinto 6-3 il primo set, salvo poi subire la rimonta ...

