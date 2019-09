Video Cagliari-Verona | 1-1 | | highlights e gol | frenata dei casteddu | Serie A

Diretta/ Juventus Cagliari Primavera - risultato 0-0 - streaming Video tv : si comincia! : Diretta Juventus Cagliari Primavera, risultato live 0-0, streaming video e tv: si va in campo per il match per la terza giornata di Primavera 1.

Video/ Napoli Cagliari - 0-1 - : highlights e gol. Castro gela il San Paolo - Serie A - : Video Napoli Cagliari, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita, valida nella quinta giornata del Campionato di Serie A

Video Napoli-Cagliari 0-1 - Highlights - gol e sintesi : clamorosa sconfitta dei partenopei. Decide Castro allo scadere - due pali di Mertens : clamorosa sconfitta casalinga per il Napoli nella quinta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I partenopei sono crollati contro il Cagliari per 1-0 allo Stadio San Paolo, doveva essere una partita relativamente semplice per i ragazzi di Carlo Ancelotti che volevano i tre punti per rimanere in scia a Juventus e Inter mentre è arrivato un pesantissimo ko. I padroni di casa sono stati sfortunati perché Mertens ha colpito due pai nel giro di ...

Napoli-Cagliari - gli highlights del match – Video : Napoli-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Cagliari| Ecco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Roma e Atalanta in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Napoli – Cagliari L'articolo Napoli-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Dove vedere Napoli – Cagliari streaming e tv - 5a giornata Serie A – Video : Dove vedere Napoli – Cagliari streaming e tv, 5a giornata Serie A Napoli Cagliari streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Napoli Cagliari arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di mercoledì sera 24 settembre alle 20.45….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Cagliari streaming e tv, 5a giornata Serie A – VIDEO proviene da ...

Video/ Cagliari-Genoa - 3-1 - : gol e highlights - altri 3 punti per i casteddu - Serie A - : Video Cagliari-Genoa, risultato finale 3-1,: alla Sardegna Arena i casteddu conquistano i tre punti nel friday night della quarta giornata di Serie A.

DIRETTA/ Cagliari Genoa - risultato 0-0 - streaming Video e tv : le formazioni - via! : DIRETTA Cagliari Genoa streaming video e tv, quote e risultato live: si scende in campo per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Diretta Cagliari Genoa/ Streaming Video e tv : Maran vs Andreazzoli - storie diverse : Diretta Cagliari Genoa Streaming video e tv, quote e risultato live: il confronto degli allenatori verso l'anticipo della quarta giornata di Serie A.

Cagliari - buon sangue non mente : esordio con gol per Bruno Conti Jr e abbraccio al padre Daniele [Video] : E’ proprio il caso di dire buon sangue non mente. Bruno Conti Jr realizza un gol all’esordio in Primavera con la maglia del Cagliari, la stessa del padre Daniele. Il più piccolo dei Conti ha regalato così una vittoria importante per il campionato dei rossoblu nel pieno stile della sua famiglia che tanto ha dato al calcio. Un tiro dai 25 metri, simile alle punizioni di potenza del padre o alle prodezze del nonno Bruno, pezzo di ...

DIRETTA CAGLIARI GENOA/ Streaming Video e tv : c'è equilibrio nei precedenti recenti : DIRETTA CAGLIARI GENOA Streaming video tv: quote e risultato live del match nella 4giornata di Serie A. C'è equilibrio nei precedenti recenti.

Parma-Cagliari - gli highlights del match – Video : Parma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Cagliari| Terza giornata in Serie A per Parma e Cagliari in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Parma – Cagliari L'articolo Parma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Video/ Parma Cagliari - 1-3 - : highlights e gol - prima gioia per Maran - Serie A - : Video Parma Cagliari, risultato finale 1-3,: gli highlights e i gol della partita giocata al Tardini e valida per la terza giornata di Serie A.

Parma-Cagliari - gli highlights del match – Video : Parma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Cagliari| Terza giornata in Serie A per Parma e Cagliari in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Parma – Cagliari L'articolo Parma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Cori a Lukaku - le immagini che scagionano i tifosi del Cagliari [Video] : Continua a tener banco il caso dei presunti ululati razzisti a Romelu Lukaku, domenica sera a Cagliari. Quando l’attaccante belga si è è presentato dal dischetto per calciare un rigore decisivo ai fini del risultato dalle tribune della Sardegna Arena sono arrivati fischi, Cori e ululati di presunto stampo razzista. Oggi, la Curva Nord dell’Inter si è esposta schierandosi a fianco dei tifosi del Cagliari, Parte della tifoseria ...