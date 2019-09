Si parla di sesso e Fulvio Abbate si sdoppia Ospite contemporaneamente di D' Urso e

parlare di sesso - quando fa bene alla coppia e quando no : Parlare di sesso fa bene alla coppia? Come in tanti altri casi, anche in questo la risposta è un sonoro “Dipende“. Secondo una recente ricerca condotta da un team dell’Università del Texas e pubblicata sulle pagine della rivista The Journal of Sex Research, l’abitudine in questione migliorerebbe la qualità della vita intima. Comunicare in maniera aperta le proprie fantasie sessuali al partner è infatti fondamentale per ...

Papa Francesco ai gesuiti : "Il sesso non è un peccato tanto grave. È peggio sparlare" : "Una delle dimensioni del clericalismo è la fissazione morale esclusiva sul sesto comandamento, quello contro gli atti impuri". Papa Francesco invita 24 gesuiti, in occasione di un confronto avvenuto durante il viaggio in Mozambico, a meditare su quali siano davvero i peccati gravi. Leggi anche: Pap

Dirty talk - «parlare sporco» a letto per fare il miglior sesso di sempre : Dirty talk: la pagina inglese di Wikipedia si apre con una disambiguazione: «Questa voce riguarda il sesso. Per Imprecazioni e Bestemmie, vedi Profanità. Per altri usi, clicca qui». Dirty talk, che cos'è e come farlo bene Il Dirty talk, in gergo sessuale, è l’arte di parlare sporco a letto utilizzando con maestria un registro spinto, fatto di volgarità esplicite ed epiteti poco eleganti. È un gioco ...

Sesso - non parlarne ai figli crea confusione : Chi ha figli lo sa bene: ci sono argomenti dei quali è molto difficile discutere. In questo elenco, rientra senza dubbio la sessualità. Se si guarda al caso specifico dell’Italia, la situazione realtiva alle conoscenze su questa tematica è tutto tranne che positiva, soprattutto tra i più giovani. A fotografare tale quadro ci ha pensato lo Studio Nazionale Fertilità, promosso dal Ministero della Salute e affidato all’Istituto ...

+ Videogiochi e Netflix - Sesso tra i giovani? Un sondaggio che fa parlare la stampa generalista ma riportato solo a metà : "I giovani non fanno più Sesso, e la colpa sarebbe dei videogames: è la conclusione a cui è arrivato uno studio pubblicato sul Washington Post, secondo cui un giovane su quattro non ha più rapporti sessuali, con astinenza lunga addirittura un anno". È con queste parole che si apre un articolo pubblicato da Il Messaggero che ha inevitabilmente attirato l'attenzione sia dei fan dei Videogiochi che di coloro che guardano con sospetto i ...