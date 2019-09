Rugby | Mondiali 2019 | Scozia-Samoa 34-0 | i britannici sfruttano i tanti errori e tornano

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Il Galles sconfigge l’Australia : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Nuova Zelanda-Canada - Mondiali Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Programma e streaming : Mercoledì 2 ottobre la Coppa del Mondo di rugby vedrà un match dello stesso raggruppamento dell’Italia: per la Pool B, infatti, si affrontano, alle ore 12.15 italiane, Nuova Zelanda e Canada, in una sfida che sulla carta sarà a senso unico e dovrebbe concludersi con uno scarto larghissimo. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica. Programma - orario - tv e streaming : Inizia la seconda parte della Coppa del Mondo di Rugby per l’Italia: in Giappone, archiviate le due vittorie con bonus contro Namibia e Canada, all’Ecopa Stadium di Shizuoka, venerdì 4 ottobre, alle ore 11.45 italiane, andrà in scena il terzo match degli azzurri, inseriti nella Pool B, che se la vedranno con gli Springboks. Gli uomini di Conor O’Shea affronteranno così il Sudafrica, in un incontro davvero complicato per gli ...

Rugby - Mondiali 2019 : Australia-Galles 25-29 - va in scena la partita più bella del torneo : Sfida spettacolare a Tokyo per il Galles e i Wallabies. Contro l’Australia il XV di Warren Gatland attacca, pressa, è concreto e veloce e mette fin da subito in seria difficoltà dei Wallabies che sbagliano troppo, con un Foley non in giornata. Con i cambi in mediana l’Australia rimonta nella ripresa, ma quando è pronta al sorpasso arrivano gli errori decisivi che danno vittoria e primo posto in classifica al Galles. Pronti, via e Dan ...

Rugby - Mondiali 2019 : Georgia-Uruguay 33-7 - i georgiani soffrono un tempo - poi dominano : Prova a mettere a segno il secondo colpaccio in Giappone l’Uruguay, per un tempo lotta alla pari con la Georgia, segna la meta che la tiene vicina nel punteggio all’intervallo, ma a inizio ripresa arrivano le due marcature con il pack georgiano che chiudono il discorso. Per gli europei i Mondiali 2023 sono a un passo. Georgia che prova a far pesare la sua fisicità fin dai primi istanti, ma Uruguay che risponde colpo a colpo. Serve ...

LIVE Australia-Galles - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : sfida stellare che vale il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Risultati e classifiche della fase a gironi – Programma, orari e tv di Australia-Galles Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Australia-Galles, seconda giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo di rugby 2019. Al Tokyo Stadium va in scena un match stellare ed estremamente equilibrato che con ogni probabilità varrà il primo posto nel ...

Rugby - Mondiali 2019 : Georgia-Uruguay. Programma - orari e tv : Lelos contro Teros. La seconda domenica dei Mondiali di Rugby 2019 si apre con una partita che forse non avrà il fascino di un big match, ma che si preannuncia comunque come molto interessante. Da una parte la Georgia, ferita dalla preventivabile – ma comunque pesante (43-4) – sconfitta patita per mano del Galles, dall’altra l’Uruguay, che dopo aver fatto l’impresa contro le Fiji (30-27), sogna il terzo posto nel ...

Rugby - Mondiali 2019 : Sudafrica-Namibia 57-3. Derby africano senza storia - nove mete degli Springboks : Gli Springboks meglio dell’Argentina: servono solo 25 minuti al Sudafrica contro la Namibia, nella sfida valida per la Pool B della Coppa del Mondo di Rugby (quella dell’Italia) per marcare quattro mete e conquistare il punto di bonus offensivo nel Derby africano. Al contrario dei sudamericani, però le marcature fioccano, alla fine le mete sono nove ed il punteggio finale è di 57-3. Mbongeni Mbonambi (9′, 16′), Francois ...

LIVE Sudafrica-Namibia 57-3 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : trionfo netto Springboks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide. Un Sudafrica devastante trova i cinque punti con un 57-3 perentorio sulla Namibia. 80′ Termina qui l’incontro! 77′ Lood De Jager viene votato Man of the Match. 75′ Latitano ora le azioni offensive, partita che è già chiusa da un pezzo. 70′ Sudafrica che ora ha rallentato, forse definitivamente, il ritmo. ...

Rugby - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 29 settembre. Due partite in calendario : Dopo le tre gare di oggi, prosegue domani, domenica 29 settembre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in programma due sfide, entrambe valide per la Pool D: alle ore 07.15 italiane Georgia-Uruguay, alle ore 09.45 italiane il big match di giornata e del girone, Australia-Galles. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle ...

LIVE Sudafrica-Namibia 45-3 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : ancora in attacco gli Springboks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Trasforma Elton Jantjies, 45-3. 56′ Mapimpi scatenato! Sono tre mete per lui. 10 mete in 10 presenze con la maglia sudafricana. 55′ ancora META! Sudafrica che dilaga. 52′ Inizia anche la girandola di cambi per le due compagini. 49′ Elton Jantjies trasforma! 38-3. 48′ Spettacolare la fuga solitaria di Warrick Gelant che beffa la difesa ...

LIVE Sudafrica-Namibia 7-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : partono forte gli Springboks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Ancora una maul, questa volta è Francois Louw a chiudere la pratica. 16′ ANCORA META! 14′ Attaccano ancora i sudafricani che continuano ovviamente a premere sull’acceleratore. 12′ Elton Jantjies non sbaglia la trasformazione: è 7-0. 11′ Bongi Mbonambi si piazza al fondo della maul avanzante e poi riesce a schiacciare i primi cinque punti per gli ...