Nadia Toffa | gli ultimi giorni in un video a Le Iene | «Non credo avrò ancora molto tempo»

Le Iene ripartono con l’ultimo saluto di Nadia Toffa : Nadia Toffa Nuova stagione per Le Iene, senza però rinunciare al sorriso di Nadia Toffa. In occasione della prima puntata, in onda domani sera su Italia 1 e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, il programma di Davide Parenti dedicherà infatti uno spazio alla conduttrice bresciana, venuta a mancare lo scorso 13 agosto. Un filmato inedito di 20 minuti, da lei stessa confezionato come ultimo saluto. “Quest’anno per noi niente ...

Nadia Toffa - l’ultimo video-testamento a “Le Iene” : “Sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Non importa quanto vivi - ma come” : Per il primo appuntamento de “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia Uno domani e condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con gli interventi della Gialappa’s, verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa. Un vero e proprio video-testamento inedito, dove l’inviata e conduttrice chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il video è stato registrato il 21 dicembre 2018, come ...

Le Iene - nella prima puntata l'omaggio a Nadia Toffa - con il suo ultimo video : "Sto cercando di ritardare la mia morte" : Domani su Italia 1 partirà la nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa. L'inviata e conduttrice scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia sarà omaggiata dai colleghi con un video di 20 minuti nella quale la stessa Toffa racconta il periodo difficile della malattia. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto ...

Nadia Toffa - l'ultimo drammatico video a Le Iene : "Non conta quanto vivi - ma come". Venti minuti struggenti : Le Iene apriranno la puntata di domani, martedì 1 ottobre, alle 21,25 su Italia 1, con un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato Nadia Toffa come saluto ai suoi telespettatori e fan. "Quest'anno per noi niente sarà più come prima - si legge sul sito della trasmissione - Inizierem

“Le Iene Show” torna con un tributo a Nadia Toffa - un video inedito : Domani la prima attesissima puntata de “Le Iene Show”: verrà mostrato un documento in ricordo di Nadia Toffa, un video inedito dove la “Iena” chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care. Il video, che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di lasciarci, racconta di questo suo ultimo progetto. “Le Iene Show” anche quest’anno avrà un doppio appuntamento settimanale, in diretta e ...

Nadia Toffa - alle Iene l'ultimo video : "Conta come vivi - non quanto" : "Non è il quanto vivi, ma come vivi". Queste le parole di Nadia Toffa in un video di circa 20 minuti, visionato in anteprima dal Corriere della Sera, girato il 21 dicembre 2018 a casa sua. La stessa conduttrice, morta il 13 agosto scorso a causa di un tumore, ha voluto registrare quelle immagini nelle quali fa una richiesta precisa alla produzione del programma: "Vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, ...

Iene - l'ultimo video di Nadia Toffa : Non conta quanto vivi - ma come : Alla vigilia della nuova stagione de Le Iene, Davide Parenti rivela che Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto, aveva chiesto di registrare degli ultimi filmati con delle richieste specifiche prima della sua morte. Il programma inizierà con un video ricordo della conduttrice e inviata, ma l’ideatore de Le Iene, in una intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che ci sono degli altri filmati che la Toffa ha chiesto di registrare e che, ...

