Medio Oriente | fonti ANSA | “L’Isis si sta riorganizzando in Siria e Iraq”

Eni punta sul Medio?Oriente con un piano da 4 - 3 miliardi : È il frutto di una necessaria diversificazione geografica su cui il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, ha incentrato una fetta molto importante della strategia: il gruppo vira sul Medio Oriente con un piano da 4,3 miliardi

Arabia Saudita e Iran - nuove tensioni in Medio Oriente : si teme una guerra : Mark Esper, ministro della difesa degli Stati Uniti ha confermato che l'attacco alle raffinerie saudite dello scorso 14 settembre è stato sferrato da droni Iraniani. I danni subiti hanno avuto come conseguenza l'improvvisa riduzione delle esportazioni giornaliere di petrolio Saudita con un rialzo drastico del prezzo al barile. Secondo Esper, i droni sarebbero stati lanciati direttamente dall'Iran e non dal suo alleato Yemen. A futura difesa dei ...

Il Medio Oriente è diventato la nuova frontiera degli attacchi hacker : (foto: MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images) Gli attacchi condotti contro le infrastrutture di nazioni rivali fanno spesso molto rumore. È il caso dei droni che il 14 settembre hanno colpito due importanti stabilimenti petroliferi di Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, compromettendone non solo la capacità di produzione attuale, ma soprattutto le ambizioni finanziarie (da tempo i sauditi progettano di privatizzare il 5% di un ...

"Piano del secolo" per il Medio Oriente - Greenblatt esce di scena. Netanyahu perde uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump : Il “Deal of the Century” perde uno dei suoi facitori. E Benjamin Netanyahu uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump. L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, elogiando il ruolo ricoperto per tre anni dall’avvocato classe 1976. “Jason Greenblatt – ha spiegato il ...

Crociere : in autunno exploit di Nord America e Medio Oriente - calano Cuba - Asia e Canarie : Non solo Mediterraneo per l’autunno in crociera. Le vacanze estive sono quasi archiviate per la maggior parte degli italiani, ma le prenotazioni per gli itinerari di settembre, ottobre e novembre confermano che non cala la voglia di viaggiare. Secondo l’indagine dell’Osservatorio TicketCrociere, l’area mediterranea continua la sua crescita facendo segnare un + 2% rispetto agli stessi tre mesi del 2018. Bene anche le Crociere oceaniche, al +7%. ...