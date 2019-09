Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’Aquila, 30 set. – (Adnkronos) – (dall’inviato Valerio Masia) “italiane e lo Stato danno un segnale chiaro di credere nel futuro della città. E nella rinascita post terremoto. Se non fosse così sarebbe difficile far venire un privato a riaprire questi locali, sarebbe difficile credere nella rinascita del centro”. Lo dice Marco, presidente della Regione Abruzzo nel corso dell’del nuovopostale nel centro storico dell’Aquila.“La presenza dello Stato – afferma- aiuta questa dinamica. Incoraggiare tutti a crederci davvero. Lo abbiamo fatto in passato con i fondi pubblici, con Fare Centro, riportando tante attività ad animare il centro storico”.“Mac’è da fare. Lo vediamo attorno a noi. Non vediamo l’ora – sottolinea– di togliere le ...

Notiziedi_it : Marsilio: “Bene apertura ufficio Poste ma ancora tanto da fare” - fisco24_info : Marsilio: 'Bene apertura ufficio Poste ma ancora tanto da fare' : - Affaritaliani : Marsilio: 'Bene autonomia a Regioni già pronte, ma servizi vanno assicurati a tutti i cittadini' -