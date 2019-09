Giovane amoreggia con fidanzata in ospedale | poi pesta un medico

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Federico Garau Il, ora ricoverato con diverse lesioni, era intervenuto in aiuto di un'infermiera che aveva chiesto alla coppia di porre fine alle effusioni amorose. Violenta la reazione del 24enne, che ha scaraventato a terra il sanitario, temndolo di calci e pugni Panico all'alba di domenica al pronto soccorso dell'di Manerbio (Brescia), dove unha dato in escandescenze, insultando un'infermiera ed aggredendo fisicamente un, che adesso si trova ricoverato. Secondo le notizie riportate sino ad ora, il responsabile, un 24enne pregiudicato di Azzano Mella, si era recato ininsieme alla. Il, che aveva raccontato di aver subìto un'aggressione, è stato visitato ed invitato a sedersi in attesa del proprio turno, dal momento che le sue condizioni non erano risultate gravi. A distanza di poco tempo, tuttavia, la ...