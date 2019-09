Def | Conte chiede soluzioni | da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un-frode che consenta didai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende l’Adnkronos, questa la proposta avanzata dal M5S e che verrà messa sul tavolo da Luigi Digià oggi, nel corso del Cdm in programma per le 18.30: all’odg l’approvazione della nota di aggiornamento del Def.Ieri il premier Giuseppe, al termine del vertice a Palazzo Chigi finito nel cuore della notte, avrebbe chiesto agli alleati di governoconcrete per evitare una rimodulazione dell’Iva. Da M5S e renziani, ...

SkyTG24 : Manovra, Conte: “Trovate le risorse”. Oggi il Cdm. DIRETTA - Ori254 : RT @laura_maffi: @frenkevita @luigidimaio ULTIM'ORA : L’annuncio di Conte: «Trovati i 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva» Il premie… - Laerte9999 : RT @Ifatticapitali: @Ifatticapitali denunciano la scomparsa del portafoglio di un loro inviato, contenente 23 miliardi di euro. ?? Chiunque… -