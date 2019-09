CorSport | e se fossero le rivoluzioni di Ancelotti a togliere al Napoli sicurezza e

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) Dopo il brutto mercoledì contro il Cagliari l’importante, per ildi, era vincere e la vittoria è arrivata. La sconfitta infrasettimanale aveva creato non pochi malumori, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. Era fondamentale uscirne subito. Ilha vinto, ma con tanta sofferenza e anche parecchi rischi. “E allora: come ci si può fidare d’una squadra che mette in riga il Liverpool boss d’Europa, poi si rompe la testa contro i giovanotti di Sardegna e quindi soffre per un tempo intero anche con il Brescia?” Il vero interrogativo è questo. Intanto, però, ilè tornato sulla scia di Inter e Juve con Mertens e Manolas. Aver vinto sul Brescia è il primo passo di un percorso che resta complicato. “Lui s’è ficcato in questi guai e lui deve tirarsi fuori” La squadra può contare sulla vicinanza dei tifosi, ma dovrà andare a caccia dell’errore, mentre ...

