Francesca De Andrè collassa prima di Live-Non è la D' Urso | portata subito in ospedale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Colpo di scena questa sera dietro le quinte della trasmissione- Non è la D'in onda su Canale 5 in prime time. Tra le ospiti annunciate dalla padrona di casa del talk show doveva esserci ancheDe, che abbiamo visto lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello Nip. La De, però, pochi minutidell'inizio di questa nuova diretta del programma ha avuto un collasso. La ragazza si è sentita male ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza arrivata presso gli studi Mediaset per portarla in. Malore perDediA raccontare il tutto è stata proprio Barbara D'durante i minuti iniziali della terza puntata di. La conduttrice ha spiegato di essere stata informata del malore dinei minuti in cui si stava vestendo per andare in onda su Canale 5 con il suo programma.ha avuto un collasso e ...

trash_italiano : Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza - beguiled2017 : RT @Ri_Ghetto: Francesca De Andrè collassata, Eva Henger dicci perché #noneladurso - arrchieandrewss : RT @Ri_Ghetto: Francesca De Andrè collassata, Eva Henger dicci perché #noneladurso -