Fonte : motorinolimits

(Di domenica 29 settembre 2019) Fermandodice di non voler tornare in F1 atermine. Al momento il campione spagnolo si sta preparando per un rally-raid in Marocco: “Deciderò se partecipare alla Dakar sulla base del prossimo rally in Marocco“, ha detto in occasione del lancio del videogame Grid, di cui è stato consulente. Ma il 38enne all’ennesima … L'articolo: “Nessunin F1 atermine” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Alonso: “Nessun ritorno in F1 a breve termine” - MotoriNoLimits : Alonso: “Nessun ritorno in F1 a breve termine” - GiacomoMoccetti : ?? Pete Alonso dei @Mets ha scritto la storia. 53 fuoricampo alla sua prima stagione MLB: mai nessun rookie ci era… -