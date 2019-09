Nasa | tutta la forza di un buco nero

Fonte : vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Da aprile il mondo può vedere la «foto» di un. A questo risultato già enorme ogni giorno la scienza aggiunge un particolare in più. Una nuova simulazione dellamostra ora, con un dettaglio senza precedenti, come è fatto une quantaha. https://twitter.com//status/1177025023867006976 Il corpo celeste, nell’immagine creata al computer, è all’interno della zona d’ombra, circondato da un disco di materiale gassoso caldissimo. È la gravità del corpo celeste a deviare la luce emessa da varie regioni del disco e crea una forma distorta. Con linee e nodi che si formano e si dissolvono in continuazione. Vicino alil gas orbita a una velocità vicina a quella della luce, all’esterno è più lento. È questo a differenziare i nodi luminosi per intensità. Grazie a un campo gravitazionale molto intenso, unpuò attirare a sé qualsiasi cosa e ...

