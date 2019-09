Atletica - Mondiali 2019 : Coleman pantera - Gayle vola a 8.69 - Price trionfa nel martello - Sifan Hassan inizia la marcia da Regina : Seconda giornata di gare ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (capitale del Qatar) si sono assegnati quattro titoli in attesa delle due 50 km di marcia che scatteranno alle ore 22.30 italiane (conclusione nel cuore della notte). I riflettori erano puntati in particolar modo sui 100 metri maschili ma si sono assegnati altre tre titoli e si sono disputati diversi turni preliminari e qualificazioni. FINALI: 100 METRI (MASCHILE) ...

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 - Chris Coleman il più veloce del Pianeta con 9.76 : Filippo Tortu aveva scritto una pagina di storia qualificandosi alla finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, il velocista brianzolo ha corso un atto conclusivo di assoluto spessore e ha concluso in settima posizione col tempo di 10.07: si tratta del miglior crono stagionale per il 21enne che ha fatto tutto quello che doveva fare, è uscito in maniera positiva dai blocchi di partenza, ha corso un buon lanciato in seconda corsia ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : UN FANTASTICO TORTU E’ SETTIMO NEI 100!!!! Coleman nuovo re della velocità! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25: Ci fermiamo per un’ora, poi si torna a tifare Italia per la doppia 50 km di marcia e in particolare per Eleonora Giorgi che va a caccia della medaglia. A dopo, buona serata 21.24: L’Italia dell’Atletica rialza la testa con un grande TORTU. Questo è un risultato straordinario, unico bianco nella finale dei 100, secondo tra gli Europei 21.23: TORTU ha illuso con una ...

Mondiali di atletica in Qatar - Tortu 7° nella finale nei 100 dei metri vinta da Coleman in 9"76 : L'Italia ha trattenuto il respiro per 10 secondi, anzi meno, in diretta dai Mondiali di atletica in Qatar. Dopo 32 anni un italiano in finale, Filippo Tortu, che ha chiuso al 7° posto con...

Mondiali atletica Doha - Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri : Filippo Tortu è arrivato settimo nella finale dei 100 metri nei Mondiali di Atletica. A Doha ha vinto l'americano Coleman.Continua a leggere

Mondiali di atletica in Qatar - Tortu 7° nella finale nei 100 dei metri vinta da Coleman in 9.76" : L'Italia ha trattenuto il respiro per 10 secondi, anzi meno, in diretta dai Mondiali di atletica in Qatar. Dopo 32 anni un italiano in finale, Filippo Tortu, che ha chiuso al 7 posto con 10...

Mondiali di atletica in Qatar - Tortu 7° nella finale nei 100 dei metri vinta da Coleman in 9.76" : L'Italia ha trattenuto il respiro per 10 secondi, anzi meno, in diretta dai Mondiali di atletica in Qatar. Dopo 32 anni un italiano in finale, Filippo Tortu, che ha chiuso al 7 posto con 10...

Mondiali atletica 2019 – Coleman d’oro nei 100 metri : primato stagionale per Tortu nella finalissima di Doha : Coleman si aggiudica la vittoria nei 100 metri ai Mondiali di Doha 2019: Filippo Tortu settimo in finale Il momento tanto atteso è arrivato: atleti sui blocchi di partenza per la finalissima dei 100 metri ai Mondiali di Atletica 2019. A Doha, sotto i riflettori della corsa per il titolo iridato, anche l’azzurro Filippo Tortu. Dopo uno sprint da urlo, sono gli Stati Uniti a festeggiare per una fantastica doppietta, con Coleman ...

Mondiali di atletica in Qatar - Tortu - in finale nei 100 metri. Diretta dalle 21.10 : L'Italia trattiene il respiro per 10 secondi dalle 21.15: ai Mondiali di atletica in Qatar Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri piazzandosi al terzo posto della...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : APPUNTAMENTO ALLE 21.15 : C’E’ TORTU IN FINALE NEI 100!!!! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: ENTRANO IN PISTA I FINALISTI DEI 100 METRI UOMINI!!! C’E’ UN AZZURRO, FILIPPO TORTU 21.05: L’ottavo finalista dei 100 è Filippo TORTU, che ha riportato l’Italia in FINALE nei 100 dopo 32 anni. Per lui, ventunenne, campione europeo Under 20 e vice campione del mondo giovanile nei 100, è la prima grande FINALE internazionale. Ha un personale di 9″99 stabilito ...

Mondiali atletica 2019 – La staffetta italiana 4×400 mista nona a Doha : gli azzurri non si qualificano a Tokyo 2020 per 36 centesimi : La staffetta italiana 4×400 mista non si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri noni ai Mondiali di Doha 2019 Trentasei centesimi. Tokyo a volte può risultare più vicina di quanto sembri. E allo stesso tempo, restare lontana. In sintesi: la staffetta azzurra 4×400 mista (Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Raphaela Lukudo e Brayan Lopez) manca l’accesso alla finale per i 36 centesimi di cui sopra, ...

Mondiali di atletica - Tortu - in finale nei 100 metri. Diretta dalle 21.10 : L'Italia trattiene il respiro per 10 secondi iene Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Doha piazzandosi al terzo posto della sua...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia manca la finale con la 4×400 mista e il pass per le Olimpiadi 2020 : Oggi sono stati messi in palio 8 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sono andate infatti in scena le batterie dei 4×400 misti e le otto finaliste si sono qualificate per i Giochi dove questa specialità farà il proprio esordio. L’Italia sperava di essere protagonista in questa gara valida per i Mondiali 2019 di Atletica leggera ma purtroppo non è riuscita nell’impresa di accedere all’atto conclusivo e di volare ai Giochi, ...

Mondiali di Atletica – Stecchi vola in finale nel salto in alto : splendida prestazione dell’azzurro a Doha : Stecchi super ai Mondiali di Doha 2019: l’azzurro ha staccato il pass per la finalissima nel salto con l’asta Il 2019 di Claudio Stecchi è stato già l’anno della svolta. In inverno, la finale (con podio sfiorato) agli Europei indoor di Glasgow; in estate, la finale mondiale assoluta, centrata qui a Doha al termine di una qualificazione condotta con estrema sicurezza. La Q è maiuscola, perché il fiorentino non esita di ...