Matteo Renzi e Matteo Salvini | mattanza in aula | perché il taglio dei

Matteo Renzi al Wired Next Fest : “Sì all’Iva differenziata sui pagamenti digitali” : Matteo Renzi al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) “Ridurre l’Iva a chi paga i contanti? Il principio è giusto, ma dobbiamo, per legge, cancellare le commissioni e i costi. Altrimenti diventa un business per i soliti noti”. Così dal palco del Wired Next Fest di Firenze Matteo Renzi, senatore e leader del nascente partito Italia Viva, commentando la proposta del ministero dell’Economia Roberto Gualtieri. Altro tema di attualità, il ...

Sondaggio Pagnoncelli : Matteo Renzi boom - quanti punti mangia al Pd. Crolla la Lega di Salvini - Giorgia Meloni fa il botto : Cambiano le intenzioni di voto - sottolinea il consueto Sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere - soprattutto per la nascita di Italia Viva, la nuova formazione di Renzi, stimata intorno al 4.8%. Il Pd è quello che ne esce più ridimensionato: oggi è infatti al 19,5%. I punti persi sono dovuti sos

Matteo Renzi in difesa di Silvio Berlusconi : "Attentato a Costanzo? Vergogna dei magistrati" : "Sostenere 25 anni dopo, senza uno straccio di prova, che Silvio Berlusconi sia il mandante dell'attentato mafioso contro Maurizio Costanzo significa fare un pessimo servizio alla credibilità delle Istituzioni italiane. Di tutte le Istituzioni". Matteo Renzi mette da parte la politica e prende le di

Matteo Renzi - colpo alle casse del Pd : nasce Italia Viva - i dem perdono 3 milioni di euro : Alla fin fine, poi, è sempre una questione di schei, di soldi, di dinero, di dindi, di money. Matteo Renzi s' avventura nella scissione "più dolorosa dal Pd" degli ultimi anni; e si scopre che il dolore del Partito Democratico, il "profondo vulnus alla democrazia interna" non era, in realtà, uno squ

Striscia la Notizia - Antonio Ricci spiega il deep fake di Matteo Renzi - : Francesca Galici Dopo le polemiche scatenate dal deep fake su Matteo Renzi mandato in onda a Striscia la Notizia, il programma spiega le intenzioni e i motivi che hanno portato alla sua messa in onda attraverso le parole di Antonio Ricci Sta destando molto scalpore il servizio di Striscia la Notizia andato in onda lunedì durante la prima puntata del tg satirico di Canale5 realizzato con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento ...

Matteo Renzi : 'Fare una legge sull'aiuto al suicidio - basta scontri ideologici' : Matteo Renzi ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, su LA7, nella puntata di giovedì 26/09/2019 ha parlato, tra gli altri argomenti, anche dello scottante tema del fine vita. Fine vita, ascoltarsi senza ideologia A poco meno di dieci giorni dalla fondazione del suo nuovo partito, Italia Viva (IV), Matteo Renzi prova ad illustrare le intenzioni politiche della neonata formazione. Ospite di Myrta Merlino, il senatore di Italia Viva ha ...

Matteo Renzi a L'aria che tira accusa di razzismo Matteo Salvini : "Ogni volta che c'è uno stupro..." : Matteo Renzi ospite alL'aria che tira di Myrta Merlino si rivolge a Matteo Salvini: "Se tu fai un tweet quando una ragazza viene violentata da un uomo di colore e sottolinei l'aspetto dell'uomo di colore e non la violenza, la settimana dopo c'è un'altra terribile e schifosa violenza fatta da un raga

Il confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sarà il 15 ottobre - in seconda serata su Rai 1 : Il 15 ottobre ci sarà un confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: andrà in onda all’interno della trasmissione Porta a Porta, su Rai 1 in seconda serata, dopo la fine della partita di calcio tra Italia e Liechtenstein. Il

Matteo Renzi a L'aria che tira contro Romano Prodi : "Noi yogurt? Detto dal Mortadella..." : "Prodi e lo yogurt? Con affetto posso dirgli che Romano Prodi dovrebbe essere l'ultimo a parlare di cibo e politica, visto che lo chiamavano il Mortadella". Ospite a L'aria che tira su La7, Matteo Renzi non ha risparmiato commenti a chi lo dava per spacciato. Tra questi anche l'ex leader dell'Ulivo

Alessandra Ghisleri inchioda Matteo Renzi : "Si è collocato al centro del Parlamento - non della gente" : Ospite in studio a L'aria che tira di Myrta Merlino ecco Matteo Renzi, il protagonista politico delle ultime settimane fa capolino a La7. Va da sé, anche il dibattito che segue è tutto su di lui. E la Merlino interroga Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai: "Ma esiste questo centro

Striscia la Notizia - Matteo Renzi fa retromarcia sull'imitazione : "Ho sbagliato - la portata è devastante" : Nella puntata di esordio stagionale di lunedì 23 settembre, il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha trasmesso un finto fuorionda di Matteo Renzi, realizzato grazie alla tecnologia deepfake. Inizialmente il fondatore di Italia Viva, cogliendo l'ironia del video, aveva affermato: "Fin

Matteo Renzi : con M5S azzardo per stop Salvini : 12.02 Matteo Renzi intervistato su diverse Tv ha spiegato: "L'alleanza con M5S è un incredibile azzardo ma sarebbe stato peggio essere in campagna elettorale contro Salvini". E su Romano Prodi che ha fatto una battuta, associando Italia Viva allo yogurt, ha risposto con una battuta sullo stesso tono: "Prodi è l' ultimo a poter parlare di cibo e politica, lo chiamano er Mortadella...". "Salvini non è un pericolo per la democrazia,ma per ...

Sondaggi politici - per il 70% degli elettori Matteo Renzi sarà un alleato inaffidabile : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, il leader che ottiene più fiducia è Matteo Salvini, mentre il presidente del Consiglio Conte si colloca al secondo posto. Per il 70% dell'elettorato totale Renzi sarà un alleato inaffidabile, solo per il 21% sarà affidabile.Continua a leggere

Sondaggio di Masia per Agorà : "Matteo Renzi è inaffidabile". Si mette male per l'ex premier : "La maggioranza di governo adesso potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva, Renzi sarà un alleato?". Questa la domanda posta agli elettori italiani da Fabrizio Masia, nel Sondaggio per Agorà. Il dato è sorprendente, non tanto perché la maggioranza reputa l'ex premier "inaffidabile", quanto pe