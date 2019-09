Live-Non è la D' Urso | Fabrizio Corona minaccia querele | Alterato il mio stato

Live Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Africa e Bahrein padroni. Dossena prova a non perdere troppo terreno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 23.30: Si ferma una delle favorite: la etiope Dereje 23.28: Adesso si fa sul serio. Sono in quattro a prendere il largo. Jepkesho (Bah), Aga (Eth), Chepgnetich (Ken) sono le più attive davanti 23.25: Dossena 20ma al km 7 a 7″ dalla testa 23.23: Jepkesho a fare l’andatura in un gruppo di una quindicina di atlete con tanta Africa, il Bahrein e ...

Live - non è la D'Urso - l'avvocato di Fabrizio Corona contro Barbara D'Urso : "Immagini non autorizzate" : "Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all'interno del carcere di San Vittore. E che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D'Urso Live - non è la D'Urso". Ivano Chi

Corona - l’avvocato contro Live-Non è la d’Urso : la verità sul video : L’avvocato di Corona contro Live-Non è la d’Urso che ha diffuso delle immagini non autorizzate: “Alterato lo stato psicofisico di Fabrizio” Ivano Chiesa, legale di Corona, ha diffuso una nota stampa. Nel comunicato ha specificato che il filmato mandato in onda durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso non è stato autorizzato […] L'articolo Corona, l’avvocato contro Live-Non è la ...

Serie BKT - Frosinone-Cosenza è Live su DAZN : Dove vedere Frosinone Cosenza in Tv e streaming – Frosinone e Cosenza si sfidano per la sesta giornata di Serie BKT. I calabresi sono ancora alla ricerca di una vittoria, mentre i ciociari hanno conquistato 4 punti nelle prime 5 giornate, non un gran ruolino di marcia per una piazza che punta a obiettivi di […] L'articolo Serie BKT, Frosinone-Cosenza è live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Live Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : Piatek non sbaglia dal dischetto portando avanti i rossoneri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28′ Batti e ribatti al limite dell’area, poi la palla si impenna e termina comodamente nelle braccia di Donnarumma. 27′ Romagnoli mette in angolo anticipando tutti. 26′ Fallo sulla trequarti difensiva di Romagnoli. Torino che torna in avanti potendo usufruire di una punizione dove potranno salire le torri. 25′ Tiro di Leao che termina alto sugli sviluppi del ...

Il diritto all’oblio non è garantito a Livello extraterritoriale : Google non è obbligata a garantire il diritto all’oblio su scala globale: questo è il riassunto delle più recenti vicende giudiziarie con implicato il gigante dei motori di ricerca chiamato in causa da singoli cittadini supportati dall’autorità che si occupano del rispetto della privacy delle singole nazioni. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, in […] L'articolo Il diritto all’oblio non è garantito a livello ...

Live Virtus Bologna-Virtus Roma 74-67 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani vincono ma non convincono - bene i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:29 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:28 Markovic è stato eletto MVP della partita, per lui un solo punto, ma nove rimbalzi e dodici assist. 22:27 Bologna ha vinto ma non ha convinto fino in fondo, siamo alla prima giornata di Campionato e naturalmente c’è ancora molto da migliorare. Roma non ha sfigurato questa ...

Live Non è la d’Urso - Barbara bacchetta lo speaker. Lui : “Ha ragione” : Barbara d’Urso a Live: la confessione dello speaker Andrea Piovan Andrea Piovan ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Lui chi è? Per chi non lo sapesse è lo speaker di Live Non è la d’Urso. Difatti la voce che i telespettatori sentono in sottofondo nei vari clip lanciati da Barbara d’Urso in diretta per anticipare un argomento è la sua. E il giornalista di Sorrisi ha ...

Live Italia-Francia 0-1 - Europei volley 2019 in DIRETTA : 11-16 - finora non c’è partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Difesi sia Nelli sia Juantorena, poi muro di Piano su Ngapeth. 17-20 Ngapeth questa volta non sbaglia in diagonale, in ritardo il muro azzurro. 17-19 Ngapeth attacca fuori. Time-out Francia. 16-19 Fuori anche la battuta di Lyneel. 15-19 Altra occasione sprecata in contrattacco, Zaytsev la mette fuori. 15-18 Boyer attacca sull’asta. 14-18 Sbaglia la battuta Boyer. 13-18 Murato ...

Spal-Lecce - le parole di Liverani alla vigilia : “Partita importante - ma non dobbiamo viverla con ansia” : “La differenza tra la gara vinta a Torino e la sconfitta di domenica con il Napoli sta nell’attenzione che ci abbiamo messo a livello tecnico. A Torino abbiamo sofferto ugualmente ma siamo stati bravi da quel punto di vista”. Con queste parole il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, torna sul ko casalingo contro gli azzurri di Ancelotti. Domani sarà di nuovo campionato e bisogna voltare pagina. Liverani analizza qualche ...

Google - Corte Ue dà ragione al colosso : il diritto all’oblio non si applica a Livello globale. Ma vale per tutti gli Stati membri : Google non dovrà applicare il diritto all’oblio a livello globale. A deciderlo la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in merito a una questione sollevata dal Consiglio di Stato francese. Il colosso tecnologico quindi non dovrà deindicizzare, cioè rimuovere i collegamenti, che rimandano a informazioni o contenuti lesivi su un certo utente, “su tutte le diverse versioni del suo motore”, ma solo, dopo ...

A Live Non è la D'Urso doppia lite dell'ex ministro degli Interni con Argento e Parietti : "Lei mi aveva promesso una camomilla dopo il suicidio del mio compagno, si ricorda?": appena si è accesa di rosso una delle cinque sfere del salotto domenicale di Canale 5, è apparsa una combattiva Asia Argento. La figlia del maestro dell'horror, Dario Argento, si è rivolta con parole forti a Matteo Salvini, ospite come lei in studio nella puntata di domenica 22 settembre di Live Non è la D'Urso. Tra l'attrice e l'ex ministro degli Interni c'era ...

Presenza di solfiti non dichiarati : Coop ritira lotto di oLive farcite : Nuova allerta alimentare in Italia. Questa volta ad essere richiamato dal commercio è un lotto di olive farcite in olio di girasole a marchio Coop. Il motivo è legato alla Presenza di solfiti non dichiarati sulle etichette. La notizia è stata comunicato dal ministero della Salute attraverso una nota ufficiale apparsa nel proprio sito web. Il prodotto coinvolto è venduto in vasetti da 280 grammi, pari a 180 grammi sgocciolato, con il numero di ...