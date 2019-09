Barcone si capovolge a largo della Libia Alarm Phone | Tragedia in diretta e nessun

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Unche trasportava oltre 50 persone si è capovolta aldelle coste. L’imbarcazione era in difficoltà da ore. A segnalare la richiesta di aiutocon diversi tweet. “inintervento! Alle 10.15 abbiamo ricevuto un’altra posizione GPS dalla barca e informato le autorità. Visto che la c.d guardia costiera libica è irreperibile, abbiamo informato di nuovo la Guardia Costiera. Pare che non abbiano intenzione di intervenire”, si legge in uno dei post. L’Unhcr, dopo che ilsi è rovesciato, ha fatto sapere che i soccorsi stanno arrivando. Alle 13.00 le persone a bordo ci dicono: "parlano di diritti umani, ma dove sono? Vi prego, aiutateci!" Abbiamo informato invano tutte le seguenti autorità: @EUNAVFORMED OHQ, @guardiacostiera, guardia costiera ...

