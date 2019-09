Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) A distanza di sei anni dal suo bestseller autobiografico Chi non muore si rivede (Garzanti, 2013)è tornato a parlare in prima persona nel suo Due in condotta (Garzanti, 228 pagine, 16 euro). Il titolo introduce bene questo racconto inedito delle sue origini “fuori dalle righe”, perfettamente in linea con l’originalità d’approccio di questo “teologo innamorato della libertà”, come lo ha chiamato Vito Mancuso, abituato a spiegare come “leggere il Vangelo e non perdere la fede”, divenuto noto al grande pubblico anche come “”, per le sue posizioni spesso osteggiate dalle gerarchie ecclesiastiche. Il libro nasce proprio dalla curiosa richiesta dei suoi lettori di saperne di più di quelprima del saio, degli appigli biografici con cui giustificare il suo modo unico, lui direbbe “entusiasta”, di vivere persino l’incombere della morte e la malattia, come ha ...

Noovyis : (Alberto Maggi, da bimbo ribelle a frate eretico. “Per me fu inaspettato, per i miei un disonore. Ma il problema er… - TutteLeNotizie : Alberto Maggi, da bimbo ribelle a frate eretico. “Per me fu inaspettato, per i miei un… - FQMagazineit : Alberto Maggi, da bimbo ribelle a frate eretico. “Per me fu inaspettato, per i miei un disonore. Ma il problema era… -