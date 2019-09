Sky | Ugolini | “Llorente titolare col Brescia dal primo minuto | un’opportunità! Zielinski?

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 27 settembre 2019) Massimosulle prestazioni degli azzurri Ultime calcio Napoli – Il giornalista Sky Massimo, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Llorente dalcolpuò essere un’opportunità. Aspettiamo, ma in questo momento è pienamente in condizione e può fare la differenza.? Su di lui andrebbe aperto un capitolo a parte. Tecnicamente non ha nulla da invidiare a nessuno. E’ limitativo parlare solo della posizione in campo. Ha i numeri per fare tutto, ma deve sbloccarsi mentalmente. Un giocatore che ha un passo tecnico superiore alla media ma può ancora dare tanto”. PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL CALCIO NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Callejon, AS: “Rinnovo Napoli? Dall’entourage filtra una ...

