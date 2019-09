Lui le rovina l’Iphone e la ragazza chiama un’amica per picchiarlo e violentarlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lui lee laper. L’incredibile vicenda è stata raccontata da un attendibile sito di news russo, Tatarstan24.tv e ripresa dai tabloid britannici, attraverso la testimonianza di un responsabile della polizia della Repubblica del Tatarstan, provincia autonoma a oltre 1500 chilometri a est di Mosca. È stato l’investigatore Andrei Sheptytsky a spiegare i particolari della vicenda. In un edificio della cittadina di Bugulma un ragazzo di 19 anni ha chiesto in prestito alla propria amica 22enne un Iphone. L’oggetto riconsegnato però presentava lo schermo rotto. A quel punto la, con a fianco32enne, ha chiesto 3mila rubli di risarcimento che il ragazzo ha prontamente negato. A quel punto è scattata la punizione. Il ragazzo è stato prima malmenato, poi legato e violentato a turno dalle due donne. Il tutto è stato ...

