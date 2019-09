Concorsi Telefono Azzurro e Save the Children | invio cv entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ilthehanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di nuovo personale professionale per il servizio civile universale, coordinatore del programma sistemi di tutela ''comunità più sicure'' e direttore dei principali donatori, da disporre in diverse regioni e province italiane. Bando di Concorso aIlassume 70 profili qualificati per il servizio civile universale area progetti, consulenza linee telefoniche, da collocare nelle sedi di lavoro di Firenze (Toscana), Milano (Lombardia), Modena (Emilia Romagna), Napoli (Campania), Palermo (Sicilia), Roma (Lazio), Torino (Piemonte) e Treviso (Veneto). I progetti della durata di dodici mesi inclusi nel bando sono tre e sono intitolati: ascoltare per agire 2018, per assistere i minori e i giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; bambini e ...

steelthewarlord : @INGItalia non riesco a prelevare, provo 4 bancomat diversi e ricevo 4 errori diversi. Telefono al call center,10 m… -