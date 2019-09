Clima | i soliti gretini in corteo tra slogan | propaganda e ipocrisia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Fabio Franchini  Ecco l'ennesimo venerdì da "" Cari ragazzi, cercate di essere coerentiSono più di un milione gli studenti italiani scesi in piazza per la manifestazione "Fridays for Future": un'onda verde che segue Greta Thunberg, ma ignora 500 scienziati È il venerdì di Greta e di tutti gli studenti "" del mondo. La manifestazione "Fridays for Future" è globale: un'onda verde che segue pedissequamente i dettami di Greta Thunberg, ignorando però i cinquecento scienziati che hanno firmato una lettera contro l'allarmismotico, cercando di far capire che non è in corso nessuna emergenza inesorabile, né crisi irrimediabile. E che quanto sostenuto dalla 16enne paladina dell'ambientalismo, ovvero la teoria del riscaldamento globale antropico – cioè causato dall’uomo – non è in verità basato su alcuna verità scientifica. Il ...

MarcoCapoccetti : RT @lpha_bloke: Italia è quel Paese assurdo, dove se manifesti per IL CLIMA sei una giovane speranza. Se poi dici: il Clima è: Rifiuti, Gra… - lpha_bloke : Italia è quel Paese assurdo, dove se manifesti per IL CLIMA sei una giovane speranza. Se poi dici: il Clima è: Rifi… - Alien1it : Gli 'SCIENZIATI' che contestano gli allarmi sul clima ormai universalmente lanciati dalla comunità scientifica mond… -